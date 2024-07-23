首隻反向加密幣期貨ETF上市 南方東英：冀彌補市場缺口
2024年07月23日 07:00
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再有虛擬資產相關投資產品登場！交易所買賣基金(ETF)發行商南方東英旗下加密貨幣期貨ETF系列產品添新成員，新發行的反向產品FI南方比特幣(07376)周二(23日)掛牌，成為亞洲首隻反向操作的加密貨幣ETF。南方東英資產管理董事總經理兼亞太區銷售部主管王卓峯接受東網專訪時表示，目前香港市場已有看好比特幣的相關投資產品，惟未有看淡的產品，期望新產品能彌補市場缺口。
南方東英約一年半前，發行首批加密貨幣期貨ETF，分別是FA南方比特幣(03066)及FA南方以太幣(03068)。王氏指，公司一直積極研究和了解投資者的需要，留意到愈來愈多投資者涉足虛擬資產，惟香港投資者未必很容易在美國市場買到，加上比特幣在過去10年，曾成為表現最好及表現最差的資產，具有一定波動性，相信新產品能有助香港投資者簡單、直接地進行看淡部署，以及作為短線的對沖工具，靈活面對市場的不確定性。
他又指，新產品與同系列產品一樣，選用傳統銀行滙豐為資產託管行，透過傳統金融包裝波動性較大、新興資產，能大大減低投資者交易對手方風險。
FI南方比特幣以期貨為基礎的模擬投資策略，直接投資於在芝加哥商品交易所(簡稱芝商所)買賣的最近到期每月比特幣期貨。每單位上市價約為7.8港元，每手100個單位，每年管理費1.99%，初始認購規模達3,000萬美元(約23.4億港元)。
該公司行政總裁丁晨接受外媒訪問時透露，將努力推出一隻反向以太幣ETF。