首隻反向加密幣期貨ETF上市　南方東英：冀彌補市場缺口

他又指，新產品與同系列產品一樣，選用傳統銀行滙豐為資產託管行，透過傳統金融包裝波動性較大、新興資產，能大大減低投資者交易對手方風險。

FI南方比特幣以期貨為基礎的模擬投資策略，直接投資於在芝加哥商品交易所(簡稱芝商所)買賣的最近到期每月比特幣期貨。每單位上市價約為7.8港元，每手100個單位，每年管理費1.99%，初始認購規模達3,000萬美元(約23.4億港元)。

該公司行政總裁丁晨接受外媒訪問時透露，將努力推出一隻反向以太幣ETF。