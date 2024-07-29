思捷2間附屬公司自願清盤　擬轉型至知識產權公司

該企稱，仍致力維持「思捷」品牌的全球布局，但側重授權經營權的業務模式將具備巨大發展潛力，這比起傳統零售、批發或電子商務經營模式具備多重優勢，首先是毋需再在製造、經銷及零售營運方面投入大量資本開支，走上傾向輕資產及規模化的業務模式，其次是特權使用費收入較為穩定。

此外，透過將生產、經銷及存貨管理轉移至獲授權方，可以將資源集中用於戰略知識產權管理及市場推廣，而公司又可與區域參與者達成戰略合作夥伴關係，仗其深諳當地經銷渠道、監管規定，並借其對當地客戶喜好度身定制產品，可望提升市場滲透率。

繼讓多間歐洲營運實體進入破產程序、自我管理程序或預防性重組程序後，思捷兩家香港註冊的全資子公司Esprit Regional Distribution Limited（HKRP）及Esprit Retail (Hong Kong) Limited會進行債權人自願清盤。

雖然他們佔去年集團收入和總資產的比例很小，但由於HKRP聘請採購代理協助集團與製造商聯絡，並向集團提供質量控制及運輸安排服務，費用通常由HKRP直接結算，再向思捷的德國附屬公司收回成本，問題是德國附屬公司正進行破產程序，沒有足夠資金找數，所以兩家香港附屬公司也沒有足夠的錢營運下去。