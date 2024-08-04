Intel股價暴跌26%　創50年最大跌幅　點解咁大鑊？

美國半導體老店英特爾(Intel)上周五(2日)大跌26%收市，錄得50年來最大跌幅，震撼市場。外媒解構其大跌成因，一切要由Intel行政總裁蓋爾辛格(Pat Gelsinger)於2021年回巢說起。

事緣蓋爾辛格2021年回歸掌舵Intel後，宣布IDM 2.0計劃，除了繼續推進先進製程技術，同時跨足晶圓代工業務。而代工部門於2023年大蝕70億美元，美國律師事務所Levi & Korsinsky指控英特爾，在今年1月公布2023年業績時，未正確揭露代工部門虧蝕，令投資者權益受損 ，呼籲投資者加入集體訴訟。

而在今年4月25日英特爾公布的2024年首季財報，代工部門雖錄得收入44億美元，惟虧損仍達25億美元。

此外，第13及第14代CPU故障率近100%的影響亦十分巨大，網絡遊戲開發商Alderon Games遂改用 AMD 處理器；另歐洲經銷商亦揭發，其退貨率已增3至4倍。更傳出，美國Abington Cole + Ellery律師事務所於7月30日宣布，正調查英特爾第13代和14代CPU存在不穩定的問題，計劃召受災用戶提出集體訴訟。

近日股價更因收入及利潤下跌，該企宣布裁員15%，相當於影響約1.75萬名員工，同時停止發放股息，以致上周五股價暴瀉，創1974年以來最大單日跌幅，市值蒸發逾300億美元，收報21.48美元，見2013年以後最低價。