【半斤八兩】環球工資排行榜出爐！港人平均月薪有...

通脹升溫、百物騰貴，「打工仔」最關心是個人工資能否滿足生活所需。一項調查發現，港人平均月薪為3,070美元(約2.39萬港元)，位列全球第23名；僅及得上首名瑞士的38%，瑞士平均每月薪金為8,111美元(約6.32萬港元)，而中國內地則以1,122美元(約8,751港元)位列全球第63位。

外媒調查，全球196個國家或地區2024年的平均薪金水平。瑞士以8,111美元月薪排名第一，盧森堡及美國分別位列二、三，平均收入6,633美元及6,455美元(約5.17萬及5.03萬港元)。冰島(6,441美元，約5.02萬港元)、挪威(5,665美元，約4.41萬港元)、丹麥(5,642美元，約4.4萬港元)。

值得留意的是，統計按各地全職員工的平均月薪的稅前金額，並包括加班、年終花紅等所有收入。

亞洲地區方面，新加坡排名最高，以平均月薪4,350美元(約3.39萬港元)位列全球第11；阿聯酋、以色列及卡搭爾則分別排全球18、20及22名。

老撾(151名)、敍利亞(157名)和北韓(192名)則為3個收入最少的亞洲國家，平均月入分別為108美元(842港元)、84美元(655港元)及37美元(288港元)。