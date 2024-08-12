本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年08月12日 07:00
東網電視更多新聞短片
2024/08/12
●越南製造(00422)●中期業績
●裕元集團(00551)●中期業績
●閱文集團(00772)●中期業績
●復旦張江H(01349)●中期業績
●361度(01361)●中期業績
●歐康維視生物-B(01477)●中期業績
●丘鈦科技(01478)●中期業績
●騰訊音樂-SW(01698)●中期業績
●高維科技(02086)●中期業績
●和譽-B(02256)●中期業績
●貝殼-W(02423)●中期業績
●寶勝國際(03813)●中期業績
●FIT HON TENG (06088)●中期業績
●中國有贊(08083)●中期業績
●拉近網娛(08172)●中期業績
●恆偉集團控股(08219)●中期業績
●高科橋(09963)●中期業績
2024/08/13
●萬洲國際(00288)●中期業績
●陽光房地產基金(00435)●末期業績
●長江生命科技(00775)●中期業績
●中糧包裝(00906)●中期業績
●華電國際電力H(01071)●中期業績
●中國生物製藥(01177)●中期業績
●五礦資源(01208)●中期業績
●中國利郎(01234)●中期業績
●中國光大水務(01857)●中期業績
●東曜藥業-B(01875)●中期業績
●清科創業(01945)●中期業績
●彩客新能源(01986)●中期業績
●港燈-SS(02638)●中期業績
●奇富科技-S(03660)●中期業績
●長虹佳華(03991)●中期業績
●訊智海(08051)●中期業績
●中彩網通控股(08071)●中期業績
●AV策劃推廣(08419)●中期業績
●盛龍錦秀國際(08481)●中期業績
●大山教育(09986)●中期業績
2024/08/14
●電能實業(00006)●中期業績
●華人置業(00127)●中期業績
●騰訊控股(00700)●中期業績
●長江基建(01038)●中期業績
●耐世特(01316)●中期業績
●招商局商業房託(01503)●中期業績
●億仕登控股(01656)●中期業績
●亞信科技(01675)●中期業績
●晨鳴紙業H(01812)●中期業績
●南戈壁(01878)●中期業績
●新秀麗(01910)●中期業績
●中國黃金國際(02099)●中期業績
●吉星新能源(03395)●中期業績
●中國澱粉(03838)●中期業績
●御德國際控股(08048)●中期業績
●吉林長龍藥業H(08049)●中期業績
●北大青鳥環宇H(08095)●中期業績
●國農金融投資(08120)●中期業績
●吉盛集團控股(08133)●中期業績
●長安仁恒H(08139)●中期業績
●靖洋集團(08257)●中期業績
●中國金典集團(08281)●中期業績
●長城微光H(08286)●中期業績
●萬里印刷(08385)●中期業績
●K W NELSON GP(08411)●中期業績
●京東集團-SW(09618)●中期業績
●阿里巴巴-SW(09988)●1季業績
●騰訊控股-R(80700)●中期業績
●京東集團-SWR(89618)●中期業績
●阿里巴巴-SWR(89988)●1季業績
2024/08/15
●長和(00001)●中期業績
●銀河娛樂(00027)●中期業績
●載通(00062)●中期業績
●港鐵(00066)●中期業績
●金蝶國際(00268)●中期業績
●中國軟件國際(00354)●中期業績
●越秀房託基金(00405)●中期業績
●金利來集團(00533)●中期業績
●佐丹奴國際(00709)●中期業績
●中國聯通(00762)●中期業績
●鼎石資本(00804)●中期業績
●惠理集團(00806)●中期業績
●中國建築興業(00830)●中期業績
●OSL集團(00863)●中期業績
●康哲藥業(00867)●中期業績
●明源雲(00909)●中期業績
●趣致集團(00917)●中期業績
●聯想集團(00992)●1季業績
●港華智慧能源(01083)●中期業績
●長實集團(01113)●中期業績
●永利澳門(01128)●中期業績
●朗廷-SS(01270)●中期業績
●高偉電子(01415)●中期業績
●偉能集團(01608)●中期業績
●思考樂教育(01769)●中期業績
●捷榮國際控股(02119)●中期業績
●貝克微H(02149)●中期業績
●順豐房託(02191)●中期業績
●李寧(02331)●中期業績
●速騰聚創(02498)●中期業績
●荃信生物H-B(02509)●中期業績
●中銀航空租賃(02588)●中期業績
●京東物流(02618)●中期業績
●易鑫集團(02858)●中期業績
●巨騰國際(03336)●中期業績
●贏家時尚(03709)●中期業績
●京東健康(06618)●中期業績
●第四範式H(06682)●中期業績
●品創控股(08066)●中期業績
●中國基礎能源(08117)●中期業績
●1957 & CO.(08495)●中期業績
●榮豐集團亞洲(08526)●中期業績
●TL NATURAL GAS(08536)●中期業績
●納尼亞集團(08607)●中期業績
●零跑汽車H(09863)●中期業績
●艾德韋宣集團(09919)●中期業績
●安能物流(09956)●中期業績
●康寧傑瑞製藥B(09966)●中期業績
●衛龍美味(09985)●中期業績
●聯想集團-R(80992)●1季業績
●李寧-R(82331)●中期業績
●京東健康-R(86618)●中期業績
2024/08/16
●中華煤氣(00003)●中期業績
●雲白國際(00030)●中期業績
●京城機電股份H(00187)●中期業績
●華大酒店(00201)●中期業績
●順豪物業(00219)●中期業績
●順豪控股(00253)●中期業績
●亞洲能源物流(00351)●中期業績
●中興通訊H(00763)●中期業績
●泓富產業信託(00808)●中期業績
●利亞零售(00831)●中期業績
●茂業國際(00848)●中期業績
●連達科技(00889)●中期業績
●摩比發展(00947)●中期業績
●常茂生物化學H(00954)●中期業績
●南方錳業(01091)●中期業績
●中國創新投資(01217)●中期業績
●中國光大綠色環保(01257)●中期業績
●知行汽車科技H(01274)●中期業績
●華潤建材科技(01313)●中期業績
●中國宏橋(01378)●中期業績
●巨匠建設H(01459)●中期業績
●親親食品(01583)●中期業績
●欣融國際(01587)●中期業績
●嘉耀控股(01626)●中期業績
●HOME CONTROL(01747)●中期業績
●中信國際電訊(01883)●中期業績
●金沙中國(01928)●中期業績
●鳳凰衛視(02008)●中期業績
●來凱醫藥-B(02105)●中期業績
●中國金融租賃(02312)●中期業績
●中石化煉化工程(02386)●中期業績
●喜相逢集團(02473)●中期業績
●久泰邦達能源(02798)●中期業績
●精技集團(03302)●中期業績
●弘業期貨H(03678)●中期業績
●金力集團(03919)●中期業績
●美的置業(03990)●中期業績
●愛得威建設集團H(06189)●中期業績
●金融壹賬通(06638)●中期業績
●昊海生物科技H(06826)●中期業績
●佐力小貸H(06866)●中期業績
●業聚醫療(06929)●中期業績
●TECHSTARACQ-Z(07855)●中期業績
●東方大學城控股(08067)●末期業績
●名科國際(08100)●中期業績
●威誠國際控股(08107)●中期業績
●怡園酒業(08146)●中期業績
●百利達集團控股(08179)●中期業績
●樹熊金融集團(08226)●中期業績
●環球數碼創意(08271)●中期業績
●NEXION TECH(08420)●中期業績
●雅居投資控股(08426)●中期業績
●華美樂樂(08429)●中期業績
●凱富善集團控股(08512)●中期業績
●華康生物醫學(08622)●中期業績
●叮噹健康(09886)●中期業績
●榮昌生物H(09995)●中期業績