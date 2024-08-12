本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年08月12日 07:00
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    2024/08/12
    ●越南製造(00422)●中期業績
    ●裕元集團(00551)●中期業績
    ●閱文集團(00772)●中期業績
    ●復旦張江H(01349)●中期業績
    ●361度(01361)●中期業績
    ●歐康維視生物-B(01477)●中期業績
    ●丘鈦科技(01478)●中期業績
    ●騰訊音樂-SW(01698)●中期業績
    ●高維科技(02086)●中期業績
    ●和譽-B(02256)●中期業績
    ●貝殼-W(02423)●中期業績
    ●寶勝國際(03813)●中期業績
    ●FIT HON TENG (06088)●中期業績
    ●中國有贊(08083)●中期業績
    ●拉近網娛(08172)●中期業績
    ●恆偉集團控股(08219)●中期業績
    ●高科橋(09963)●中期業績
    2024/08/13
    ●萬洲國際(00288)●中期業績
    ●陽光房地產基金(00435)●末期業績
    ●長江生命科技(00775)●中期業績
    ●中糧包裝(00906)●中期業績
    ●華電國際電力H(01071)●中期業績
    ●中國生物製藥(01177)●中期業績
    ●五礦資源(01208)●中期業績
    ●中國利郎(01234)●中期業績
    ●中國光大水務(01857)●中期業績
    ●東曜藥業-B(01875)●中期業績
    ●清科創業(01945)●中期業績
    ●彩客新能源(01986)●中期業績
    ●港燈-SS(02638)●中期業績
    ●奇富科技-S(03660)●中期業績
    ●長虹佳華(03991)●中期業績
    ●訊智海(08051)●中期業績
    ●中彩網通控股(08071)●中期業績
    ●AV策劃推廣(08419)●中期業績
    ●盛龍錦秀國際(08481)●中期業績
    ●大山教育(09986)●中期業績
    2024/08/14
    ●電能實業(00006)●中期業績
    ●華人置業(00127)●中期業績
    ●騰訊控股(00700)●中期業績
    ●長江基建(01038)●中期業績
    ●耐世特(01316)●中期業績
    ●招商局商業房託(01503)●中期業績
    ●億仕登控股(01656)●中期業績
    ●亞信科技(01675)●中期業績
    ●晨鳴紙業H(01812)●中期業績
    ●南戈壁(01878)●中期業績
    ●新秀麗(01910)●中期業績
    ●中國黃金國際(02099)●中期業績
    ●吉星新能源(03395)●中期業績
    ●中國澱粉(03838)●中期業績
    ●御德國際控股(08048)●中期業績
    ●吉林長龍藥業H(08049)●中期業績
    ●北大青鳥環宇H(08095)●中期業績
    ●國農金融投資(08120)●中期業績
    ●吉盛集團控股(08133)●中期業績
    ●長安仁恒H(08139)●中期業績
    ●靖洋集團(08257)●中期業績
    ●中國金典集團(08281)●中期業績
    ●長城微光H(08286)●中期業績
    ●萬里印刷(08385)●中期業績
    ●K W NELSON GP(08411)●中期業績
    ●京東集團-SW(09618)●中期業績
    ●阿里巴巴-SW(09988)●1季業績
    ●騰訊控股-R(80700)●中期業績
    ●京東集團-SWR(89618)●中期業績
    ●阿里巴巴-SWR(89988)●1季業績
    2024/08/15
    ●長和(00001)●中期業績
    ●銀河娛樂(00027)●中期業績
    ●載通(00062)●中期業績
    ●港鐵(00066)●中期業績
    ●金蝶國際(00268)●中期業績
    ●中國軟件國際(00354)●中期業績
    ●越秀房託基金(00405)●中期業績
    ●金利來集團(00533)●中期業績
    ●佐丹奴國際(00709)●中期業績
    ●中國聯通(00762)●中期業績
    ●鼎石資本(00804)●中期業績
    ●惠理集團(00806)●中期業績
    ●中國建築興業(00830)●中期業績
    ●OSL集團(00863)●中期業績
    ●康哲藥業(00867)●中期業績
    ●明源雲(00909)●中期業績
    ●趣致集團(00917)●中期業績
    ●聯想集團(00992)●1季業績
    ●港華智慧能源(01083)●中期業績
    ●長實集團(01113)●中期業績
    ●永利澳門(01128)●中期業績
    ●朗廷-SS(01270)●中期業績
    ●高偉電子(01415)●中期業績
    ●偉能集團(01608)●中期業績
    ●思考樂教育(01769)●中期業績
    ●捷榮國際控股(02119)●中期業績
    ●貝克微H(02149)●中期業績
    ●順豐房託(02191)●中期業績
    ●李寧(02331)●中期業績
    ●速騰聚創(02498)●中期業績
    ●荃信生物H-B(02509)●中期業績
    ●中銀航空租賃(02588)●中期業績
    ●京東物流(02618)●中期業績
    ●易鑫集團(02858)●中期業績
    ●巨騰國際(03336)●中期業績
    ●贏家時尚(03709)●中期業績
    ●京東健康(06618)●中期業績
    ●第四範式H(06682)●中期業績
    ●品創控股(08066)●中期業績
    ●中國基礎能源(08117)●中期業績
    ●1957 & CO.(08495)●中期業績
    ●榮豐集團亞洲(08526)●中期業績
    ●TL NATURAL GAS(08536)●中期業績
    ●納尼亞集團(08607)●中期業績
    ●零跑汽車H(09863)●中期業績
    ●艾德韋宣集團(09919)●中期業績
    ●安能物流(09956)●中期業績
    ●康寧傑瑞製藥B(09966)●中期業績
    ●衛龍美味(09985)●中期業績
    ●聯想集團-R(80992)●1季業績
    ●李寧-R(82331)●中期業績
    ●京東健康-R(86618)●中期業績
    2024/08/16
    ●中華煤氣(00003)●中期業績
    ●雲白國際(00030)●中期業績
    ●京城機電股份H(00187)●中期業績
    ●華大酒店(00201)●中期業績
    ●順豪物業(00219)●中期業績
    ●順豪控股(00253)●中期業績
    ●亞洲能源物流(00351)●中期業績
    ●中興通訊H(00763)●中期業績
    ●泓富產業信託(00808)●中期業績
    ●利亞零售(00831)●中期業績
    ●茂業國際(00848)●中期業績
    ●連達科技(00889)●中期業績
    ●摩比發展(00947)●中期業績
    ●常茂生物化學H(00954)●中期業績
    ●南方錳業(01091)●中期業績
    ●中國創新投資(01217)●中期業績
    ●中國光大綠色環保(01257)●中期業績
    ●知行汽車科技H(01274)●中期業績
    ●華潤建材科技(01313)●中期業績
    ●中國宏橋(01378)●中期業績
    ●巨匠建設H(01459)●中期業績
    ●親親食品(01583)●中期業績
    ●欣融國際(01587)●中期業績
    ●嘉耀控股(01626)●中期業績
    ●HOME CONTROL(01747)●中期業績
    ●中信國際電訊(01883)●中期業績
    ●金沙中國(01928)●中期業績
    ●鳳凰衛視(02008)●中期業績
    ●來凱醫藥-B(02105)●中期業績
    ●中國金融租賃(02312)●中期業績
    ●中石化煉化工程(02386)●中期業績
    ●喜相逢集團(02473)●中期業績
    ●久泰邦達能源(02798)●中期業績
    ●精技集團(03302)●中期業績
    ●弘業期貨H(03678)●中期業績
    ●金力集團(03919)●中期業績
    ●美的置業(03990)●中期業績
    ●愛得威建設集團H(06189)●中期業績
    ●金融壹賬通(06638)●中期業績
    ●昊海生物科技H(06826)●中期業績
    ●佐力小貸H(06866)●中期業績
    ●業聚醫療(06929)●中期業績
    ●TECHSTARACQ-Z(07855)●中期業績
    ●東方大學城控股(08067)●末期業績
    ●名科國際(08100)●中期業績
    ●威誠國際控股(08107)●中期業績
    ●怡園酒業(08146)●中期業績
    ●百利達集團控股(08179)●中期業績
    ●樹熊金融集團(08226)●中期業績
    ●環球數碼創意(08271)●中期業績
    ●NEXION TECH(08420)●中期業績
    ●雅居投資控股(08426)●中期業績
    ●華美樂樂(08429)●中期業績
    ●凱富善集團控股(08512)●中期業績
    ●華康生物醫學(08622)●中期業績
    ●叮噹健康(09886)●中期業績
    ●榮昌生物H(09995)●中期業績