北角康澤花園山景三房大劈162萬沽　呎售1.3萬元

樓市交投氣氛薄弱，業主繼續劈價吸客，北角康澤花園三房山景單位，累減162萬元或約16.5%，以818萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角康澤花園B座高層1室，實用面積約610方呎，三房間隔，望山景，單位5月時叫價980萬元，因業主急於放盤，不惜劈價求售，最終以818萬元沽出，累減162萬元或約16.5%，呎價約13,410元。

●中原楊文傑指，鰂魚涌居屋康山花園3座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，獲用家洽購，以425萬元成交，累減25萬元或約5.6%，呎價約9,861元，新買家為綠表客。

●中原冼子明表示，柴灣灣景園低層D室，實用面積約455方呎，兩房間隔，叫價480萬元，獲大量買家查詢，上周日開放參觀後一小時內已錄6組客人參觀，兩組客人即場還價，放盤僅3天即以478萬元沽出，呎價約10,505元，新買家為外區客。

●中原梁希廉稱，柴灣杏花邨18座低層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放售一段時間，期間因應市況下調叫價，最新叫價508萬元，最終以480萬元沽出，呎價約10,105元，新買家為外區客。

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九龍區

●美聯黃遠基指，九龍灣德福花園I座低層5室，實用面積約538方呎，兩房間隔，原先叫價618萬元，放盤約3個月，獲同區上車客洽詢，議價62萬元後，以556萬元成交，呎價約10,335元。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海逸豪園4座高層D室，實用面積約833方呎，套三房連多用途房間隔，望園景，叫價1,150萬元，經雙方議價後，最終以980萬元成交，呎價約11,765元。

●香港置業方文偉表示，大角咀港灣豪庭2座高層A室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以520萬元放盤約1星期後，獲外區客接洽，經議價後以約495萬元成交，呎價約15,184元，原業主於2016年3月以約449萬元購入，易手帳面升值約10%。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢相思灣村單號屋分層地下單位，三房間隔，享海景，獲買家以770萬元承接，屬市價，原業主於2017年8月以705萬元購入，持貨約7年帳面獲利65萬元。

●中原黎宗文指，沙田中心新寧大廈中層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，日前議價後以420萬元易手，呎價約13,548元，新買家為上車客，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約80萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田帝堡城5座高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，望山景，獲買家以665萬元承接，呎價約12,157元，原業主於2004年9月以246萬元購入，於2020年3月由兩位業主轉名為一位業主。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園1座中層D室，實用面積約1,041方呎，套三房連儲物房及工人套房間隔，望山景，叫價約1,280萬元，議價後以1,140萬元沽出，呎價約10,951元，新買家為外區家庭客。

●美聯楊浩然指，大埔新峰花園4期30座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價520萬元，經議價後以511萬元售出，呎價約10,000元，原業主2011年以365萬元購入單位，持貨約13年帳面獲利146萬元。

●中原張少聰表示，大埔嘉豐花園13座中層A室，實用面積約1,109方呎，套三房間隔，享海景，叫價約1100萬元，議價後連車位以928萬元沽出，呎價約8,368元，新買家為同區家庭客。

●美聯葉容生指，粉嶺居屋山麗苑A座高層9室，實用面積約384方呎，兩房間隔，有裝修，未補價第二市場叫價270萬元放售，零議價下以270萬元獲承接，呎價約7,031元，原業主2021年以202.79萬元購入，帳面獲利約67.2萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺牽晴間10座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，議價後以480萬元易手，呎價約11,189元，新買家為上車客。

●中原王勤學指，元朗蝶翠峰12座低層C室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價498萬元，去年12月放盤至今超過8個月，一直未能沽出，最終累劈100萬元，以398萬元沽出，呎價7944元，做價創屋苑8年新低，原業主持貨約7年，帳面蝕67.8萬元。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋悦湖山莊12座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價350萬元，香港買家議價60萬元，以290萬元購入，呎價約6,729元。

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