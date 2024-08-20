鰂魚涌單幢新盤周六開賣　啟德大型項目部署季內銷售

市區新盤磨拳擦掌，鰂魚涌單幢項目落實周六(24日)首度以價單形式發售，涵蓋首兩張價單全數60伙。至於啟德發展區大型項目計劃下月初上載樓書，部署季內銷售。

鰂魚涌FINNIE周六開賣60伙 超購逾6.5倍

據銷售安排資料，當日將分為兩個時段銷售，第一輪先由A組大手買家揀樓，最少選購2伙指定單位、最多4伙，但不可揀選多於兩個一房單位。其後B組時則最多可選購兩伙。

是次以價單形式發售的60伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積245至364方呎，折實售價428.8萬至854.3萬港元，呎價約17,502至23,470元。

連同將於周五(23日)率先招標出售8伙特色單位，該盤兩日合共推售68伙，佔全盤90伙約75.6%。

啟德天璽‧天料下月初上載樓書 目標季內推售

他指出，項目戶型涵蓋開放式至四房間隔，定價將參考同區樓盤，以及港島、九龍區豪宅。樓盤自設約24萬方呎基座商場，住戶可經由電梯直達商場，與毗鄰AIRSIDE及其他商業項目形成「3分鐘核心生活圈」，商業娛樂樓面多達約100萬方呎。

黃竹坑站Blue Coast四房戶售3657萬

柏蔚森III周二售出2伙一房戶

另一伙為同座3樓K室，實用面積260方呎，以427.4萬元轉售，呎價約16,438元。

薄扶林碧麗軒複式戶6580萬元成交

●華懋集團薄扶林碧麗軒於周二(20日)招標售出1伙，為項目單位12複式戶，實用面積1,905方呎，連719方呎平台及76方呎天台，三房連三套房及儲物室間隔，成交價6,580萬港元，呎價約34,541元。

集團銷售總監封海倫表示，市場憧憬美國聯儲局快將減息，集團旗下豪宅項目查詢及睇樓量均有上升。以項目碧麗軒及西半山大學閣為例，撤辣至今沽出21伙，總成交逾15億元，豪宅依然受市場追捧。

碧麗軒提供 21 伙大宅，目前僅餘最後1伙複式府邸及1座洋房可供洽購。由撤辣至今，碧麗軒錄得9宗大額成交，套現逾7.2億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS兩房戶2702萬成交 呎價3.5萬元

項目本月售出9伙，套現逾5億元，銷售至今累售63伙，總套現近62億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客成交個案。

維港1號一房戶666萬成交 呎價20139元

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周二(20日)連沽兩伙，包括第2A座17樓A室，實用面積448方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價650.9萬元，呎價約14,529元。

另一伙為2B座26樓A室，實用面積537方呎，兩房梗廚設計，以802.7萬元售出，呎價約14,948元。