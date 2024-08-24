【錢夫人巡舖】虛銀定存有獎抽　銀行推6厘息吸大戶

踏入8月尾，錢夫人繼續同大家放送港銀最新定存優惠。其中，虛擬銀行WeLab Bank推出定存抽獎，敘造6個月以上定存，可自動參加抽獎，贏取現金獎2萬元。

WeLab Bank「GoSave 2.0 存款達人大抽獎」，由即日起至9月30日，訂立6個月或以上定期存款累計金額達到10萬元或以上，可自動參加大抽獎。大抽獎將分兩輪舉行，於每月最後一日截數（即8月31日及9月30日），只要在每一輪活動期間的定期存款達到特定累計金額，即可參加抽獎，抽獎次數視系累計存款金額，每輪最多可有10次抽獎機會。

另南洋商業銀行加息吸客吸金，4個月和6個月定存年利率上調0.2厘和0.15厘，最高達3.85厘，起存額100萬元新資金，適用於特選「南商理財」客戶。一般客戶10萬元起存，4個月和6個月定存息有3.65厘。

建行亞洲的6.08厘則為全港最高，屬3個月定存。要取得該優惠，全新貴賓理財客戶親臨分行以新資金100萬元至5,000萬元開設定存戶口，首10%之新資金金額可獲享6.08%特惠定存年利率，其餘90%之新資金金額則可享另一定期存款利率。