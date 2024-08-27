周樂樂：美聯儲局放鴿　比特幣價或上行

上周虛擬市場強勢上漲，比特幣周內價格從58,436美元漲至64,251美元。以太坊從2,612漲至2,747美元。基本面與技術面共振，期待事件驅動上漲，虛擬市場步入上行階段。

基本面方面，SOFR(有擔保隔夜融資利率)回歸常值，市場流動性恢復。美聯儲主席鮑威爾鴿派發聲，表示政策調整時機已到。此消息一出，CME定價9月降息板上釘釘，美股、虛擬資產應聲而漲，帶動市場情緒回暖。

資金流向方面，場外比特幣ETF在周五實現較大增長，上周淨流入為5.06億美元；以太坊ETF由於灰度持續拋壓，處於相對弱勢，上周淨流出為4千萬美元。

場內穩定幣存量上漲6.9億美元，若持續保持流入態勢，將在下周逼近今年場內購買力峰值，如若市場情緒轉好，或在短時內推升價格。衍生品方面，八月以來新資本陸續進入市場，交易所比特幣合約持倉量近350億美元，處於歷史高位。

買賣力量而言，funding rates(反映多頭向空頭支付的利率)走高，期貨市場杠杆偏好多頭上升，鏈上交易所DYDX的八小時funding rates高達0.1%，說明在短時間內願意用年化約109.5%利率來獲得杠杆，或代表DEX交易的多方力量強勁。現貨CVD指標(市場接受者買入量與賣出量的淨偏差)顯示：市場開啟買方時間。

技術指標來看，短期一根大陽線突破盤整箱體、5日線上穿25日線形成金叉、同時k線站上99日均線、長期突破下降通道的壓力位，可能標誌上升趨勢啟動。綜合這些信號，技術層面看相對樂觀，未來價格可能有進一步上升的潛力。

總的來說，基本面的積極變化與技術面的信號相輔相成，市場情緒顯著改善。資金流向和衍生品市場的活躍進一步增強了市場動力。若當前趨勢持續，短期內市場或將維持上行態勢。

勝利證券副首席運營官 周樂樂