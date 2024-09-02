瑞銀：內地樓價過高供應過剩　料「金九銀十」不再

內地樓市未見起色，瑞銀投資銀行大中華房地產投資研究主管林鎮鴻表示，內地樓市成交於6月至7月曾反彈，主要是5月一線城市再放鬆樓市限購政策，透支未來需求，故8月成交回落是正常化的過程，估計傳統樓市的「金九銀十」銷售按年表現與8月相若，認為現時樓市仍面對樓價過高及庫存過多兩大問題。

他指出，雖然內地樓價近3年下跌，但整個樓價升了20年，何時見底要視乎現金回報與按息。現時租金回報仍高於按揭成本，舉例指，一線城市租金回報1.7%，按息要3.4%；二線城市租金回報為2.2%，按息3%。美國減息為內地下調按息提供空間，若當局減按息，租金回報跑嬴，有放租誘因。

至於內地早前推出樓市去庫存政策，他認為，方向正確，惟至今進展較慢，主要是資金成本高、期限短，令房企出售的意願低，加上消費者對爛尾樓仍有憂慮，在信心未恢復下，轉向二手樓市場。因此，要讓政策有效執行，便要將資金成本降低，、延長收儲庫存期限。

他指出，收儲庫存後，地方政府應按兵不動，不出租，支撐租賃市場、穩住樓價。不過，部分財政壓力較大的地方政府，或無力作這個行動，否則會加劇其財政壓力，相信可改由中央政府進行收儲，因其財政仍有能力。