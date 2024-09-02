周樂樂：場內購買力達今年峰值　或推升比特幣價格

虛擬資產市場仍未走出震盪區間。上周比特幣周內價格從64,244美元跌至57,294美元，跌幅約為10.82%。以太坊從2,747跌至2,425美元，跌幅約為11.17%。基本面沒有太大變化，市場又回歸理性和冷清，交易活躍度降低，可能是由於缺乏新的市場刺激因素。

值得注意的是，8月的比特幣價格與比特幣ETF流入量同步提升，或許下一次的情緒復甦或許也在於場外資金——比特幣ETF的堅定流入，同時釋放場內購買力，推動價格上行。

資金流向方面，場外比特幣ETF上周流出約2.8億美元。場內穩定幣存量如上周預測一致，達到了今年的峰值——248億美元，一旦場內資金釋放了購買力，或將推升比特幣突破新高，來到另一大關。衍生品方面，根據CME持倉報告，經紀商增持了4,300枚比特幣，約合2.4億美元，顯示出機構的多頭方向。

買賣力量而言，funding rates(反映多頭向空頭支付的利率)呈現負數，說明合約市場空頭更勝；而現貨深度薄則呈現明顯下跌阻力。期貨、現貨之間出現了分歧，或說明短期內空頭情緒主導市場，但在一定的價格點位存在市場的托底力量。

根據鏈上數據，虛擬資產被大額轉出，巨鯨或許在此時積累籌碼。在上周一，27.3萬枚以太坊(成本約為2,500美元)被提至鏈上，約合美元6,800萬；周五4.4萬枚比特幣(成本約為59,500美元)被提至鏈上。根據經驗，往往比特幣的流出伴隨着價格回升。原因可能包括：投資者對未來價格預期變得更加積極，選擇在這個時期積極買入建倉。

綜上所述，虛擬資產市場正需要一個關鍵的轉捩點，迎來場外購買合力，突破震盪，走出方向。而市場猶豫不決的觀望態度，或許也為價值投資的投資者，提供了吸取低價籌碼的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂