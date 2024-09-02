啟德新盤增折扣　個別單位變相減價21%求售

新盤市場正醞釀新一輪推盤潮，焦點勢將落於啟德新發展區。早於去年10月推售的啟德海灣第1期，最新公布推出新折扣優惠，變相減價，個別單位減幅約21%。毗鄰的維港‧雙鑽同日上載樓書，迅速部署推盤。

●啟德海灣第1期50伙減價最多21%

●何文田站朗賢峯第IIB期上調建期折扣率

●何文田名鑽首錄成交

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周一(2日)首錄成交，通過招標售出2樓D室，實用面積423方呎，屬兩房間隔，成交價754.6萬元，呎價約17,839元。買家採用90日付款計劃入市。發展商指，買家屬投資者，因鍾情項目間隔及地理位置，加上可即買即住，而且租金回報高所以入市。

●啟德維港‧雙鑽樓書曝光

●黃金海灣第1期意嵐一房成交價387萬元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(2日)以387.4萬元售出第5B座25樓N室，實用面積316方呎，一房間隔，呎價約12,259元。

●油塘蔚藍東岸新增5個代繳印花稅優惠名額

●啟德澐璟兩房成交價1,859萬元

●油塘親海駅II特色戶雙破頂價沽