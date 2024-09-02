啟德新盤增折扣 個別單位變相減價21%求售
2024年09月02日 22:05
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新盤市場正醞釀新一輪推盤潮，焦點勢將落於啟德新發展區。早於去年10月推售的啟德海灣第1期，最新公布推出新折扣優惠，變相減價，個別單位減幅約21%。毗鄰的維港‧雙鑽同日上載樓書，迅速部署推盤。
●啟德海灣第1期50伙減價最多21%
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周一(2日)公布推出「置佳時機限定折扣」，將價單折扣率大幅上調至最高38.5%。新減價的50伙單位，折實平均呎價約17,384元，折實價460.7萬至983.4萬元，較最初推出時變相減價約10%至21%。是次入場戶為2A座1樓N室，實用面積288方呎一房，折實價460.7萬元，折實呎價15,997元。
●何文田站朗賢峯第IIB期上調建期折扣率
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，修訂價單，將建築期付款計劃的折扣率上調1.5個百分點。現時建築期付款計劃最高可享17.5%折扣，而120天現金付款計劃則維持18%折扣。
●何文田名鑽首錄成交
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周一(2日)首錄成交，通過招標售出2樓D室，實用面積423方呎，屬兩房間隔，成交價754.6萬元，呎價約17,839元。買家採用90日付款計劃入市。發展商指，買家屬投資者，因鍾情項目間隔及地理位置，加上可即買即住，而且租金回報高所以入市。
●啟德維港‧雙鑽樓書曝光
中國海外發展(00688)旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，周一(2日)上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網。項目由兩座樓高26至27層的住宅大樓組成，提供702伙，單位實用面積介乎244至1,770方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔。第1A座及第1B座相通，第2A座及第2B座亦相通，標準樓層每層各設7伙，各提供兩至三部升降機。
●黃金海灣第1期意嵐一房成交價387萬元
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(2日)以387.4萬元售出第5B座25樓N室，實用面積316方呎，一房間隔，呎價約12,259元。
●油塘蔚藍東岸新增5個代繳印花稅優惠名額
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周一(2日)公布新增5個「代繳從價印花稅優惠」名額，先到先得，可直接減輕買家的初期支出，讓潛在買家更輕鬆置業。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，蔚藍東岸自落成後睇樓人流及查詢不斷。在3月開放現樓示範單位後，已錄得逾50伙成交，套現約4.5億。
●啟德澐璟兩房成交價1,859萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周一(2日)錄得兩房單位成交，為5座29樓C室，實用面積620方呎，屬兩房連儲物房間隔，可享維多利亞港海景，成交價逾1,859萬元，呎價約29,985元。發展商指，項目的兩房單位自推出以來，受買家歡迎。全盤至今累售265伙，套現逾110億元。
●油塘親海駅II特色戶雙破頂價沽
長實集團(01113)油塘親海駅II，周日(1日)以雙破頂價沽出最後一伙頂層特色戶，售出單位為第2A座33樓A室，實用面積718方呎，屬三房一套連儲物房間隔，外連646方呎天台，買家選用建築期付款計劃以1,387.7萬港元購入單位，呎價約19,327元。