專家樓評：銀行按揭取態有望逐步復常

香港金融管理局早前聯同3大發鈔銀行作出承諾，客戶交齊所需文件後，將致力於兩周內告知按揭審批結果，其後另外3間銀行已隨即表示跟隨其做法。

過往銀行處理按揭時會根據申請人背景、所購物業性質等各方因素，最快兩星期內可作出審批，若遇上突發事件，按揭審批時間或會被延長。年初政府全面撤辣後，樓市成交量急增，銀行需要短時間內處理大量按揭申請，更一度出現塞車情況，個別個案審批時間延長至超過一個月，涉及按保的高成數按揭更被延長超過一個半月，影響後續買賣流程。

是次銀行作出的承諾可縮短按揭審批時間，提高按揭審批流程的透明度及效率，讓買家盡快知悉按揭批核結果，即使銀行所批出的按揭條件未如理想，買家亦可及時選擇另一間銀行，入市將更安心及放心。

加快審批流程不代表放寬

現時至少有6間銀行已承諾兩周內告知按揭審批結果，而該6間銀行為本港承辦按揭業務之主要銀行，按揭市場佔有率高達八成，意味着往後大部分買家均可受惠於銀行新措施。

不過，買家有兩個事項需要注意。首先，以上承諾的前提是申請人需要交齊文件，建議事前應準備好所需文件。固定收入人士需要提供最近3個月的銀行入息證明、強積金及一年的稅單紀錄；非固定收入人士所需要的證明文件則較多，包括最近6個月的入息證明、最近一至兩個課稅年度的稅單、商業登記證及公司財務報表（如有）等。

另外，銀行加快按揭審批流程並不代表放寬按揭審批條件，銀行基於成本和邊際利潤，以及風險管理等因素，按揭取態都會有所不同，建議買家一次過向3至4間銀行提交按揭申請，貨比多家，從而選擇最優惠的按揭方案。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明