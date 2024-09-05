亞洲又股災！日經指數勁插1638點　台韓市無一幸免

受隔夜美股3大指數及晶片股大跌所拖累，半導體板塊權重佔比甚高的亞洲市場昨日全線「價崩」！其中，日經平均指數收跌1,638點或4.24%，報37,047點，乃是繼一個月前的史上單日最大跌市後又一次股災。與此同時，台灣加權指數亦大跌999點或4.52%，收報21,092點；南韓首爾綜合指數跌83點或3.15%，收報2,580點。經歷如此大震盪，投資者對於半導體產業的前景看法似乎產生了變化，不再一面倒地看好，甚至可能對人工智能(AI)及科技股的信念都有所動搖。

台積電捱沽 SK海力士挫8%

受到英偉達(Nvidia)隔夜股價暴瀉影響，亞洲半導體板塊亦出現洗倉式大拋售，繼而拖冧整體亞洲股市。日經平均指數成分股之中，跌幅最大的是專注晶圓切割器械的迪思科(Disco)，全日收跌9.84%；其他半導體股如東京電子(Tokyo Electron)、車用晶片生產商瑞薩電子等，亦錄得逾8%的跌幅。

台股方面，全球最大晶圓代工廠、晶片股中市值僅次於英偉達的台積電昨日收報889元新台幣，跌5.43%。南韓的記憶體晶片大廠SK海力士跌逾8%，三星電子則挫3.45%。

外資沽售台股單日新高

據外媒統計，外資昨日淨沽售1,008億元新台幣(逾240億港元)台灣股票，乃2000年有紀錄以來單日新高。另8月台灣、南韓、印度、印尼、越南、泰國和菲律賓股票合共有38億美元(約296.4億港元)外資淨流出，扭轉之前兩個月淨流入趨勢，當中僅菲律賓和印度股市分別錄得1.44億美元及18.5億美元淨流入。

南韓媒體報道，南韓金融服務委員會委員長金秉樹周初與日本金融廳廳長井藤英樹會面，雙方商定加強兩國金融部門合作，攜手應對國際金融市場波動；又稱美國、歐盟、日本等主要國家貨幣政策和經濟走向處於拐點，美國大選等國際經濟造成重大影響的變數猶存，全球金融市場波動性加劇的風險不可小覷。

反觀內地A股市場跌幅相對溫和，滬綜指全日收跌18點或0.67%，報2,784點，創近7個月收市新低；深成指收報8,226點，跌41點或0.51%。

對於有指隔晚美國ISM製造業採購經理指數(ISM)表現不佳是半導體股集體跳水的導因，瑞銀財富管理首席經濟學家Paul Donovan坦言說法無稽，因為美國製造業產出仍高於年初的水平。就數值而言，PMI甚至較前一個月有反彈。

事實是，過去一段時間日、韓、台的半導體股都累積了一定升幅，故可能有止賺平倉的因素在內。無論如何，今次跌市似乎更多是由情緒主導，反映人心開始變得虛怯。

從資金流的角度來看，日股仍有多重利好因素。當地股市除了近年受到外資眷顧外，在進入了牛市周期後，亦可能會吸引到更多國內資金。有調查顯示，分析員一致覺得日本的退休基金——年金積立金管理運用獨立行政法人(GPIF)將會維持或加大購買國內股票的力度。

日退休基金或增買日股

GPIF是受日本厚生勞動省所託管理資產的主權退休基金，佔據了日本退休基金一半的規模。該基金大約每5年公布一次配置策略，目前把資產平均分配到日本股票、日本債券、海外股票、海外債券4大類，即每個類別的資產分別約佔25%。外媒調查指，市場上有約一半分析員估計GPIF會增加日股配置，其中38%受訪者認為配置會從目前的25%，提高到30%以上；另有10%估計增持後的佔比仍不超過三成。另亦有約一半分析員估計，GPIF將會減持外國債券，因為在日圓走弱的背景下，趁現在債價仍在高位出售套現並把外幣兌回日圓，可以減輕日圓下行的壓力。

日圓匯價昨日靠穩，兌每美元曾見144.75，相當於兌每百日圓兌5.386港元。