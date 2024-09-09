周樂樂：受美股下跌連帶影響　比特幣或持續震盪

虛擬資產市場來到震盪趨勢下沿。上周比特幣周內價格從57294美元跌至54861美元，跌幅約為4.25%。以太坊從2425跌至2297，跌幅約為5.29%。虛擬資產下跌，主要由於美國經濟數據影響，而從虛擬資產場內來看，仍呈現韌性。

從基本面看，勞動力市場數據相悖，或許由於統計口徑不同。上周非農就業人數為14.2萬，低於預期，由於此數據的統計口徑是企業，因此可以統計到部分移民；而失業率則符合預期，由於統計口徑是家庭，難以將移民納入樣本。故此本國的勞動力市場，很可能被海外移民佔用。從而影響市場對美國經濟的信心，降低投資者風險偏好，不利於風險資產。

從連帶效應來看，美國市值最大10%上市公司的平均市值/其他90%美國上市公司的平均市值比值達到28倍，或已高度接近2000互聯網泡沫時期水準，頭部公司不斷集中。這意味着一輪美股內部的輪動或許即將展開，進而導致虛擬資產下跌。

資金流向方面，場外比特幣ETF上周流出約7.06億美元，以太坊ETF流出約9800萬。儘管出現了資金流出，但如果市場情緒保持積極，可能只是暫時的調整，而非長期趨勢的改變；交易所的比特幣合約持倉量處於歷史高位，這通常意味著資本仍然保持在場內，顯示出交易者對市場的堅定承諾。這種資金的動態可能是市場參與者對當前價格水準的認可，以及對牛市後半場的中長期看好的迹象。

在本周的虛擬資產市場震盪中，比特幣和以太坊的價格經歷了下滑，但這並不一定預示着長期趨勢的轉變。市場的波動性是其固有特性，而投資者應更加關注市場的基本面和長期價值。隨着市場的發展和成熟，或許可以預見到更多的穩定性和可預測性。

勝利證券副首席運營官 周樂樂