收租業主棄守　新都城套三房累減111萬沽出

二手市場再有藍籌屋苑收租業主棄守，累減111萬元，以739萬元沽出將軍澳新都城套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城唐宮閣中層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，同區用家加快入市，並以約660萬元承接，呎價約13,497元，原業主於1993年以約251萬元購入上述物業。

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島12座低層E室，實用面積633平方呎，套三房間隔，剛以670萬元沽出，呎價約10,585元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺7座中層C室，實用面積約735方呎，三房間隔，史價約1,068萬元吸引外區客洽詢，累減價約78萬元後，以990萬元易手，呎價約13,469元，屬低市價。

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新界區

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城3期2座高層F室，套三房間隔，實用面積約626方呎，向為收租物業，7月底叫價850萬元，近期降至800萬元，累減111萬元，以739萬元成交，呎價約11,805元，原業主於2009年12月以365萬元購入

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山天宇海6B座低層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，望山景，放盤約5個月，叫價880萬元，獲買家洽購，減37萬至823萬元成交，呎價約11,352元，原業主持貨約7年，帳面虧蝕12萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山薈晴2座低層A3室，實用面積約337方呎，一房間隔，望遠景，叫價400萬元，放盤約3個月，以385萬元沽出，呎價約11,424元，原業主於2017年1月以502.2萬元購入，持貨約7年帳面虧蝕117.2萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居12座中層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，叫價445萬元，議價後以442萬元沽出，呎價約8,051元，原業主於2004年10月以130萬元買人，持貨約20年帳面獲利312萬元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋翠寧花園1座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，新買家為白居二中籤者，原業主增加議幅，減價15萬元，新買家原本亦居於同區，於未補價第二市場以300萬元即睇即買，呎價約6,1988元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門慧豐園4座高層B室，實用面積約646方呎，三房間，日前獲區內首置客垂青，累積減價40.2萬元，以539.8萬元即睇即買作自住之用，呎價約8,356元。

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