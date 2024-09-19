【一文睇晒】美國減息對股匯金價有何影響？專家全面拆解！

美國聯儲局為「保就業」減息0.5厘，主席鮑威爾強調不應視之為「新速度」。不過，減息早在市場預料之內，究竟投行又點睇港股、匯市、樓價、金價？一文睇哂！

花旗估恒生指數年內上探19800

券商為港股把脈不僅看美國減息，亦看中國經濟和企業盈利。花旗早前下調恒指今、明兩年目標，其中今年底的目標由20,500點降至19,800點，2025年年中的目標由22,000點降至21,000點。該行直言，由於中港企業利潤增長較預期低，加上內地電力需求及廣義貨幣(M2)供應增長放緩，所以下調恒指目標。

板塊方面，該行將電訊股評級由「中性」上調至「增持」，基本材料股則基於銷量和價格下跌情況，由「增持」下調至「中性」，同時維持對工業、網絡及科技股的「增持」評級。

中資投行中金亦提及，今年海外中資股盈利要達10%升幅是「過於樂觀」；又指港股正進入「關鍵窗口期」，在海外衰退擔憂升溫及內地政策預期不明朗的影響下，風險溢價再度回升。

法興：美匯指數及人民幣俱難升

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師成箕龍透露將下調美匯指數目標，預期權重達57.6%的歐元明年會緩步上升，比重以13.6%次之的日圓也會呈強，因此美匯指數明年會逐漸向下。 法興估計日圓兌每美元明年會升至130以下，亦即每百日圓兌港元會升越6算。

然而，他指，匯率中長線走勢始終由經濟基本因素定奪，就算人民幣貶值壓力會隨美元下跌有所減輕，現階段看並無持續上升的基礎，兌每美元到明年都難望突破7算。他早前把人民幣兌每美元今年底目標由7.4升至7.2，即今年餘下時間應回落逾1%，並預計明年只會區間上落，波幅介乎7至7.2。

成箕龍表示：「人民幣持續升值的關鍵乃美國經濟急速下滑，大家明年觀察美國息口去向的焦點，也會轉移去減息後美國經濟的表現，但同時，你還要看到中國經濟更堅韌，就目前形勢，這不是我們的基本預期，主要是中國有通縮風險，迄今並無強勁的財政和貨幣政策支持，因此我們還未改變中國經濟動力弱於美國的觀點，尤其美國大選即將臨近。」

高盛：本港樓價仍難望「V彈」

減息可望提振樓市信心，已有券商估計未來兩年反彈約8%。然而，估美國高盛日前警告香港銀行股本地商業房地產壞帳風險的報告提到，按可負擔程度衡量，現時樓價依然頗高，充其量只會是企穩，難望「V彈」，但整體租金回報率已升至3.5厘的超過10年高位，預期減去美國10年期國債孳息率後的淨租金回報，可望明年下半年轉正。

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉早前表示，本港今年上半年樓價下跌6至7%，「比預期中跌多咗少少」，假設明年減息、人才持續來港，料住宅租金可以企穩或升5至10%，支持明年樓價平穩發展。

他指出，租金是反映市場對需求的真實情況，現時住宅租金硬淨，可見香港樓市仍然健康。如失業率能保持低水平，則毋須過分憂慮負資產問題，參考過去經驗，相信供樓人士普遍會「咬緊牙關」。但要留意，按照全年一手銷售約1.7萬伙的預測，庫存水平約30個月，對比較歷史平均值仍偏高。

經過今次減息半厘後，現時聯儲局估計到2025年底再減息1.5厘。他當時提到，即使香港最快今年底至明年初才跟減最優惠利率(P)，但由於樓市對利率走勢較敏感，相信對成交仍有刺激作用，利好樓價穩定發展，惟實際多大的刺激有待觀察。

瑞銀估金價明年6月升抵2700美元

現時市場主流都是金價長期看漲，其中高盛對黃金給予「買入」的投資建議，並且預計到明年初金價將升至每安士2,700美元。理由是央行的需求，以及美國減息。

瑞銀則預計金價將在明年6月達到每安士2,700美元。除了因為減息，降低了持有黃金這種無息資產的機會成本，也因為在宏觀經濟和地緣政治不確定的情況下，從投資組合的角度來看，黃金的對沖特性使其成為一個有吸引力的投資選擇。