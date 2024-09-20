恒基地產為建築注入藝術養份　重新定義辦公室概念

恒基兆業地產集團主席李家誠及李徐子淇身處The Henderson大堂中庭，與出自傑夫．昆斯(JEFF KOONS)之手的《氣球天鵝(紅色)》同框合影。

這座吸引眼球、同時充滿奇幻色彩的氣球天鵝藝術雕塑，與扎哈·哈迪德建築事務所(Zaha Hadid Architects)的流線型設計特色互相呼應，不但為中環最新地標The Henderson下定海神針，同時為香港的城市建築風貌帶來新景象。

事實上，在確認扎哈·哈迪德建築事務所負責設計The Henderson大樓後，兩人率先聯想及收藏《氣球天鵝(紅色)》這件藝術品，並一致認為The Henderson是展示《氣球天鵝》的最理想地方，恒基兆業地產集團主席李家誠表示：「氣球天鵝的反光鏡面及曲線完美地呼應The Henderson流線型的形態。我們希望每一個走進大樓的人，都能被藝術作品包圍。The Henderson的所有藝術作品都經過精心設置，我們期望透過藝術重新定義辦公室概念。」

The Henderson將陸續注入更多藝術養份，周五(20日)率先有藝術及奢侈品拍賣行佳士得之亞太區總部進駐，並即將舉行首場拍賣會，為連串精彩活動揭開序幕。

The Henderson的創意理念，與恒基兆業的願景一脈相承，這個香港獨一無二的新地標，將完美展現恒基兆業力求創新的精神。