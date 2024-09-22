8月工廈售價下挫　觀塘呎價月跌1.8%最大

美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)8月報327.0點，按月下跌約0.6%。統計的10個主要地區中，佔9個下跌。

當中跌幅最大的分區為觀塘，平均建築呎價約5,476港元，按月跌約1.8%。其次是長沙灣及柴灣，按月同挫約0.7%，呎價分別約5,374元與4,608元。另外，屯門為期內呎價錄得上升地區，最新報約2,912元，升幅約1.9%。

綜合本行內部資料及市場資訊所得，上月工廈成交包括有西環德輔道西444至452號香港工業大廈低層多個單位以約1.5億元成交，涉及面積達20,000方呎，呎價則約7,300元。另外，葵涌打磚坪街44至52號達明工業大廈低層全層，亦獲得中成藥生產商以約5,000萬元買入，面積接近22,000方呎，平均呎價近2,300元。

至於，美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報146.3點，按月持平。分區呎租方面，上升及下跌地區各佔一半，其中，屯門最新平均呎租約11.6元，較7月挫約3.4%，為跌幅最大地區。其次是黃竹坑/香港仔/鴨脷洲，平均呎租約14.92元，按月跌約1.3%。而升幅最大的分區為葵涌，上月呎租約報13.4元，按月升約1.8%。

另外，8月本港工廈註冊成交量錄得約161宗，按月上升約4.5%，註冊金額則有約17.77億元，按月漲約12.7%。至於，租賃市況表現維持正面，期間工廈租務成交量407宗，較7月多約9.4%。

美聯工商董事陳偉志表示，市場焦點再度集中在港島西區，除了上述香港工業大廈成交外，同山道7至9號長發大廈一個全層單位，建築面積約6,000方呎，亦以近2,500萬元成交，新買家乃資深投資者。事實上，由於西區鄰近港島核心商業及零售區域，加上交通網絡亦十分便利，使得區內物業有價有市。

另外，市場消息指，火炭一幢工廈的低層全層新近獲得酒店營運商購入作食品製作之用。陳續稱，該區一直都是核心工業地段，其中環球工業中心、金豪工業大廈、聯邦中心等均為區內知名工廈，並獲得不少貿易公司、汽車用品商、印刷設計公司進駐，可見區內工廈物業的租售前景理想。