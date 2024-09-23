領展樂富廣場推「漫步長堤 省港雙輝」歷史圖片展

展覽中的「多元建築」展區，展示在長堤不斷修建的過程中，來自官方，以及廣州、香港、南洋商人各方的投資，使各式建築坐落長堤。

【營業資訊】領展資產管理有限公司(領展)周五(23日)宣布，在旗下樂富廣場舉辦為期一個月的粵港兩地文化活動——「漫步長堤省港雙輝：近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽，展示廣州與香港在都市、商業發展方面的聯繫與互動，加深市民對兩地在文化領域緊密連繫的認識，體現「歷史就在身邊」的策展理念。

是次活動由領展、廣東革命歷史博物館與香港城市大學中文及歷史學系聯合主辦，廣州市荔灣區博物館協辦，指導單位為廣州市文化廣電旅遊局。主題展覽將於9月20日至10月17日，在樂富廣場B區UG2層中庭舉行。

今次展覽為首個內地博物館選址香港商場舉行的文旅活動。展覽分為「沿江而起」、「多元建築」及「省港印記」三個展區，公眾將有機會近距離欣賞83張珍貴的歷史圖片，並可透過視聽體驗、戶外打卡裝置、手工作坊及蓋章等多樣化方式參與互動，通過回溯廣州長堤填海造地的歷史進程，了解自十九世紀以來，粵港兩地在建築、文化、商貿等各領域的互動交流與發展異同。

是次活動亦安排了南音演唱。南音是以粵語說唱的傳統曲藝，演出的香港年青歌手以展覽內容為主題撰寫南音新詞，於展覽期間一連四個星期六、日在樂富廣場現場演繹。

「漫步長堤省港雙輝：近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽

日期：2024年9月20日至10月17日

開放時間：上午10時至下午8時

地點：樂富廣場B區UG2樓中庭