龔成：認識全球最賺錢投資方法...　

巴菲特曾表示，他的投資方法一點也不複雜，普通人都能掌握得到，而他更強調，簡單的方法比高深的方法來得更有效。他憑這方法，成為全球頭10大有錢人，是憑投資股票賺錢最多的一人。

--低風險--

首先，他是以低風險為大前提，並只投資自己懂的企業，不懂的就不投資，在2000年的科網股熱潮中，當全世界都投資科網股時，他卻不沾手，當時不少「投資專家」都笑巴菲特與時代脫節，這麼易賺的錢也不懂賺，應該早點退休。

但是，當科網熱爆破後，這些「專家」不止將之前所賺的錢全部報銷，更損失非常慘重，因不少科網股跌至一文不值，而巴菲特卻完全無事。

所以要投資成功，不止要懂得賺，更要經得起風浪，而巴菲特只投資自己懂的企業，這令他避過多次危機。記住，我們不是投資一兩次就完，而是一場馬拉松的長途賽，所以，懂得避風險，懂得守住財富，比懂得短期賺錢更為重要。

--很小心出手--

另一個令他投資成功的秘訣，就是小心出手。這點與現時坊間的投資形成強烈的對比，巴菲特每一次投資之前，都會很小心分析，要所有結論都確認這企業是優質企業後，才會真正出手，一年投資的企業也只有數間。

而現時不少「專家」、傳媒，竟然有本事可以每日推介股票，很難想像他們用多少時間去分析。

巴菲特這個做很多功課，但很少出手的方法，令他的投資絕大部分都很成功。而一般的投資者若要學習，相信減少出手次數，待真正有好股票、好價格出現時才出手，相信長遠的獲利都會不錯。

--長線投資--

巴菲特另一重點，就是長線投資，他會很在耐性地持股，可能是持有幾年，亦可能是持有幾十年，若果出現很好的股票，他表示會永遠持有。

即是說，他不會理會股市的短期波動，忽視企業的短期問題，只一直持有優質股，耐心等待其成長，享受當中的複息回報。由於投資的都是優質企業，因此回報不錯，加上長線投資，所產生的複息回報就更驚人。在這幾個簡單要點綜合之下，造就他千億財富的地位。

--巴菲特的投資旗艦--

巴菲特的旗艦公司巴郡(Berkshire Hathaway)在1965年上市，每年的平均帳面值升幅約為20%。上市至今，巴郡的每股帳面值已經升了約10000倍。即是說，如果當日巴郡上市時買入1萬元，現在已經增長至$1億。

由於巴菲特不喜歡拆細股票，因此多年來會讓股價不斷成長，而到了幾十年後的今天，一股巴郡(BRK.A)的股票要$40萬美元一股，你沒看錯，是一股$40萬，即約港幣$310萬。

由於在90年代有基金看到小投資者想買巴郡，但又不夠入場費，於是推出相關基金從中取利，巴菲特為避免這情況，於是決定發行巴郡的B股(BRK.B)，現時巴郡B股為A股價值的1/1500。

雖然沒有投票權，但卻可以參加巴菲特的股東大會，花小小錢買一股巴郡B股，去見一見他，以及聽他幾小時的智慧分享，相信是相當超值的。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)