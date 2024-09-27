新盤加快銷售速度 周末共推12盤388伙 5個月最多
2024年09月27日 22:05
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發展商近日明顯加快推盤步伐，周六及周日(28，29日)有至少12個項目，合共推售388伙，推售量為5個月來最多，而減息後的全新盤大型銷售活動亦備受市場關注。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT招標沽出10伙
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，周五(27日)以招標形式推售25伙。據項目成交紀錄冊顯示，項目即日售出10伙，吸金逾1.1億元。集團副主席楊政龍表示，其中一伙連天台戶成交價逾4,275萬元，呎價高達35,309元。周六將以價單形式發售85伙。
●西南九龍天璽四房呎售8萬元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周五(27日)通過招標個出日鑽璽89樓A室，實用面積1,717方呎，採四房雙套間隔，連同1個車位以逾1.37億元售出，呎價為80,000元為今年九龍區一手分層單位新高。
●牛頭角皓日削減15伙定價
恒隆地產(00101)旗下已屆現樓的牛頭角皓日，周五(27日)修訂價單，將價單最高折扣率上調至13.5%，同時直接削減15個單位的定價，及新增最多6%的提前成交回贈。部分單位經調整後，實際較兩年前減價逾兩成。該批單位最新折實價597.4萬至1,077.7萬元，折實呎價約16,481至18,600元，另有6%提前成交價回贈及印花稅現金回贈。
●元朗站The YOHO Hub II周六賣120伙
新鴻基地產(00016)的元朗站The YOHO Hub II，周六(27日)上午10時起於港鐵南昌站V Walk商場開售120伙。將發售會發售50伙兩房戶及70伙三房戶，折實價683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元。
●將軍澳PARK SEASONS兩房成交價630萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS周五(27日)再沽一伙，單位為2B座29樓D室，實用面積437方呎，兩房開放式廚房間隔，單位位處單邊，客廳及所有睡房均享園林及泳池景，成交價630.9萬港元，呎價約14,437元。連同第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列至今售出833伙，套現逾52.3億元。
●西半山堅道48號UPPER CENTRAL首錄開放式戶成交
禹洲集團(01628)旗下曾經出租的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，周五(27日)首錄成交，以398.8萬元售出12樓B室，實用面積167方呎，開放式單位，呎價約23,880元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,433萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸連日錄得成交，項目於周五(27日)再沽一伙，單位為3座42樓H室，實用面積755方呎，三房連套房及儲物室間隔，以1,433.5萬元售出，呎價約18,987元。
●北角海璇II第2B-3期單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II第2B-3期，周五(27日)首錄成交，涉及兩伙，合計逾9,568萬元。其中，第2座15樓A室，為實用面積1,483方呎的四房間隔，連同1個車位以逾5,450萬元招標售出，呎價為36,750元。