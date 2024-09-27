新盤加快銷售速度　周末共推12盤388伙　5個月最多

發展商近日明顯加快推盤步伐，周六及周日(28，29日)有至少12個項目，合共推售388伙，推售量為5個月來最多，而減息後的全新盤大型銷售活動亦備受市場關注。

●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT招標沽出10伙

●西南九龍天璽四房呎售8萬元

●牛頭角皓日削減15伙定價

●元朗站The YOHO Hub II周六賣120伙

●將軍澳PARK SEASONS兩房成交價630萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS周五(27日)再沽一伙，單位為2B座29樓D室，實用面積437方呎，兩房開放式廚房間隔，單位位處單邊，客廳及所有睡房均享園林及泳池景，成交價630.9萬港元，呎價約14,437元。連同第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列至今售出833伙，套現逾52.3億元。

●西半山堅道48號UPPER CENTRAL首錄開放式戶成交

●沙田星凱‧堤岸三房售1,433萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸連日錄得成交，項目於周五(27日)再沽一伙，單位為3座42樓H室，實用面積755方呎，三房連套房及儲物室間隔，以1,433.5萬元售出，呎價約18,987元。

●北角海璇II第2B-3期單日沽兩伙