樓市蝕讓不斷！元朗譽88兩房戶3年半跌價120萬元

樓市蝕讓個案不絕，元朗譽88一個兩房單位以約520萬元易手，原業主持貨逾3年半帳面虧損約120萬元，蝕幅約18.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨29座中層4室，實用面積約497方呎，兩房間隔，以約670萬元成交，呎價約13,481元。

●中原楊文傑指出，鰂魚涌康怡花園C座中層16室，實用面積約594方呎，三房間隔望園景，成交價760萬元，呎價約12,795元。

九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角奧柏‧御峯2座高層D室，實用面積約264方呎，一房間隔，以388萬元成交，呎價約14,697元。

新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田碧濤花園1期百利閣3座低層E室，實用面積約662方呎，三房連套房間隔，成交價633萬元，呎價約9,562元。原業主於2017年3月以730萬元購入上址，持貨逾7年半帳面損失97萬元，單位跌價約13.3%。

●美聯馮根明表示，元朗譽88第1座低層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔，以約520萬元易手，呎價約10,901元。原業主於2021年1月以約640萬元入市，持貨逾3年半帳面虧損約120萬元，蝕幅約18.8%。

●中原曹嘉華表示，東涌映灣園9座高層H室，實用面積約928方呎，三房連套房間隔，以920萬元成交，呎價約9,914元。原業主於2019年10月同以920萬元購入單位，持貨5年帳面僅平手離場。

●中原關偉豪稱，將軍澳新寶城1座高層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，享運動場景，以465萬元成交，呎價約12,334元。

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