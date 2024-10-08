新屯門中心三房僅售448萬　較高位挫25%

二手樓價回落，新界私樓三房單位樓價「4字頭」有交易，屯門新屯門中心售價448萬元，做價高位回落逾25%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城金楓閣高層F室，實用面積約897方呎，套三房間隔，連裝修，8月下旬叫價1,388萬元，最終以1,298萬元沽出，累減90萬元，呎價約14,470元，新買家為區內用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角嘉威大廈A座高層6室，實用面積約269方呎，開放式設計，望樓景，叫價455萬元，減價60萬元，以395萬元成交，呎價約14,684元，減幅約13%，創屋苑年中以來低位，原業主於2014年12月以358萬元購入，約10年帳面升值37萬元。

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九龍區

●中原歐陽振邦指，長沙灣泓景臺2座低層B室，實用面積約658方呎，套三房間隔，放盤多時，叫價1160萬元，上月減至938萬元才獲洽購，最新以910萬元易手，呎價約13,830元。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭9座中層H室，實用面積約348方呎，兩房間隔，以約548萬元放售約1個月後，獲外區客洽詢，減價約18萬元，以530萬元易手，呎價約15,230元，原業主在2019年2月以約600萬元購入，帳面虧損約70萬元。

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新界區

●置安居蘇永耀稱，屯門新屯門中心8座高層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，剛以448萬元售出，呎價約7,504元。同類型更低層單位於2020年及2022年期間，成交價最高達600萬元，新成成高位回落逾25%。

●祥益盤嘉茵表示，屯門恒順園8座低層B室，實用面積約654方呎，套三房間隔，新買家居於同屋苑，見樓價回落趁機增購單位，見放盤附設裝修，原業主增加議幅，減價20萬元，以480萬元成交，呎價約7,339元。

●利嘉閣鍾景安稱，荃灣爵悅庭西爵軒低層F室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望市景，原先叫價580萬元，議價後以528萬元成交，呎價約11,733元，新買家為區內客。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗錦田北PARK YOHO Napoli的25A座中層C室，實用面積約634方呎，三房設計，新買家購入單位作短線投資收租用途，議價後以645萬元承接，呎價約10,174元，原業主在2019年以約926.6萬元一手買，帳面蝕281.6萬元。

●美聯馮根明表示，元朗Residence譽88的1座中層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔，早前叫價520萬元，上車客議價15萬元，以505萬元承接，呎價約10,587元，原業主2021年以640萬元購入，持貨約3年帳面蝕135萬元，貶值約21%。

●中原稱，粉嶺上水區本月暫錄約21宗成交，上水居屋順欣花園3座中層C室，實用面積約583方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約393萬元，日前議價後以382萬元易手，呎價約6,552元，新買家為上車客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺牽晴間9座低層B室，實用面積約634方呎，三房間隔，叫價約650萬元，議價後以600萬元易手，呎價約9,464元，新買家為用家，原業主持貨約9年，帳面僅獲利約1萬元。

●美聯葉容生稱，粉嶺帝庭軒1座中層H室，實用面積約419方呎，兩房間隔，早前叫價460萬元，獲外區客洽購，認為減息周期開始，議價後以448萬元承接單位作投資收租之用，呎價約10,692元，原業主2018年以568萬元購入，持貨約6年帳面蝕120萬元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田富豪花園富儷閣中層B室，實用面積約670方呎，三房間隔，望城門河景，放盤約5個月，叫價620萬元，減幅約5.6%，減35萬至585萬元成交，呎價約8,731元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城11座低層D室，實用面積約504方呎，三房間隔，望園景，放盤約4個月，叫價650萬元，最終減價97萬元，減幅約14.9%，以553萬元成交，呎價約10,972元，原業主持貨約8年，帳面升值約3.3%。

●中原黎宗文表示，大圍及沙田10月暫錄約24宗二手買賣，大圍名城3座左翼低層C室，實用面積約842方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,480萬元，日前議價後以1,300萬元獲承接，呎價約15,439元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層H室，實用面積約700方呎，套三房間隔，叫價950萬元，放盤兩星期，以913萬元沽出，呎價約13,043元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢飛鵝山陶樂苑單號屋A室，實用面積約1,116平方呎，套四房間隔，望山景，連兩個車位，以1,420萬元成交，呎價約12,724元，較上月同類單位成交價高100萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳日出康城領都5座左翼中層D室，實用面積約972方呎，四房間隔，另設儲物房，享園景，最開叫價1,000萬元，剛以920萬元成交，呎價約9,465元，新買家為同區客。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳日出康城領峯6座右翼中層A室，實用面積約984方呎，套四房間隔，新買家為外區客，議價後以929萬元成交，呎價約9,441元。

●利嘉閣林靖羲表示，將軍澳SAVANNAH的2A座低層H室，實用面積約325方呎，一房間隔，望園景，原先叫價480萬元，議價後以470萬元成交，呎價約14,462元，原業主於2016年以約401.4萬元一手購入，持貨約8年帳面獲利約68.6萬元。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城2期5座中低層D室，實用面積約659方呎，套三房間隔，叫價800萬元放盤，放盤約3個月，其後減價至750萬元，近期獲用家洽詢，議價後以720萬元獲承接自住，呎價約10,926元。

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