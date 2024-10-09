OneDegree：寵物醫療費用按年增逾10%　平均每宗手術1280元

獸醫診所直接遺棄寵物個案近年屢見不鮮，有分析認為，棄養數字大增與寵物醫療費用年年上升不無關係。據虛擬保險公司OneDegree內部實際理賠紀錄，2024年平均每宗寵物醫療費用按年增加10.9%。以每隻寵物計算，今年平均每隻寵物的醫療費用高達港幣12,735元，較該企初推出寵物保險時的2020年，平均每隻寵物的醫療費用大幅上升92.6%。

2024年上半年與2023年全年比較，所有寵物醫療項目費用皆有通脹，幅度介乎近3%至近35%。其中以手術的醫療開支升幅最高，平均每宗手術開支自2023年的952港元上升至1,280元，通脹幅度達34.5%。另外化驗費用亦按年上升14.3%，專科診金升9.3%。

OneDegree副行政總裁周美華稱，寵物醫療費用通脹除了令寵物主人需要負擔更高昂的醫療開支之外，亦造成棄養問題。部份寵物主人在決定飼養寵物前未充份考慮到養寵物可能帶來的責任，在寵物不幸患病或受傷時，知道要付出高昂醫療費用便打退堂鼓，直接將寵物遺棄於醫療機構，或放棄治療後丟出街外任其自生自滅。

該企持續優化寵物CEO Plan，以減輕寵物主人的醫療負擔外，亦希望透過是次市場推廣及較早前的大型領養日等活動，推廣社會善待動物及不棄養的訊息。