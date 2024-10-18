數碼港初創過去一年成功籌集資金37億

數碼港表示，面對波動及不穩定的創投市場，數碼港社群初創在過去一年仍有強勁的融資表現。截至2024年9月的一年間，數碼港初創成功籌集超過37億港元的資金，按年增加23%，近期完成高額融資的數碼港企業包括 KLOOK、Leapstack、Buy&ship、MediConCen、DeBox等，累計融資總額突破412億港元。

年内，香港第2間持牌虛擬資產交易平台HashKey Group 晉身成為數碼港第8間獨角獸企業，反映Web3.0科技的應用潛力吸引投資者支持，以及數碼港推動發展 Web3.0 產業續見成效。

另外，數碼港一年一度的「數碼港創業投資論壇」(Cyberport Venture Capital Forum, CVCF)今年以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，並將於10月24日至25日以「線上+線下」混合形式隆重舉行。論壇將匯聚來自全球具影響力的投資者和企業家，共同探討各地創投趨勢、Web3.0及人工智能(AI)等新興科技如何幫助初創企業與投資者突破界限，把握投資機遇。

適逢今年「數碼港投資者網絡」(CIN)成立7周年，一直保持強勁增長，透過擴展本地及海内外的投資者網絡，對接初創項目及投資者，持續提升初創企業融資能力。網絡自2017年成立至今，總投資額高達25.97億港元，比去年增加超過5.6億元，按年增加64%。