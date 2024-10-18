太古城兩房減12萬以838萬沽　呎價1.4萬元

藍籌屋苑連錄成交，中產盤鰂魚涌太古城10月暫錄約20宗買賣，兩房單位減價12萬元，剛以838萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原潘浩其表示，鰂魚涌太古城10月暫錄約20宗買賣，其中，夏宮閣低層G室，實用面積約580方呎，兩房間隔，享內園景，叫價850萬元，最終以838萬元沽出，呎價約14,448元，原業主於2007年以350萬元購入，持貨約17年帳面獲利488萬元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角DIV低層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，叫價850元，最終減價25萬元，以825萬元成交，呎價約16,734元，原業主於2017年3月以948萬元購入，約7年帳面損失123萬元，屋苑今年以來的成交悉數屬於蝕讓，

●中原鄭俊輝稱，小西灣藍灣半島1座中層B室，實用面積約605方呎，三房間隔，早前以900萬元放售，最終以870萬元沽出，呎價約14,380元，新買家屬區內換樓客。

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九龍區

●中原許永生表示，西南九龍匯璽7座高層K室，實用面積約380方呎，一房間隔，叫價788萬元，現累減53萬元或約7%，剛以735萬元易手，呎價約19,342元，新買家為外區客，約5年帳面需蝕讓110萬元，貶值約13%。

●中原洪金興指，觀塘凱滙2座低層K室，實用面積約550方呎，兩房間隔，原先叫價865萬元，新買家不惜追價數萬元，最終以869萬元易手，呎價約15,800元，原業主於2019年1月以949萬元買入，持貨約5年帳面需蝕讓80萬元。

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新界區

●中原曹嘉華表示，東涌東環3A座低層5室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享開揚海景，叫價570萬元，減價25萬元，以545萬元沽出，呎價約11,771元，原業主於2015年2月以516.77萬元買入，持貨約9年帳面賺28.23萬元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座低層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，望街景，叫價500萬元，減價12萬元，以488萬元交吉易手，呎價約7,709元，原業主於2013年2月以265萬元買人，持貨約11年帳面獲利223萬元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天盛苑D座高層10室，實用面積約594方呎，三房間隔，原業主增加議幅，減價28萬元，獲區內綠表客於未補價第二市場以402萬元購入自住，呎價約6,768元。

●利嘉閣黃永全指，元朗朗庭園1座低層H室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望山景，新買家為上車客，《施政報告》即睇即買，叫價410萬元，議價後以393.8萬元成交，呎價約9,944元，原業主於2017年以約495萬元買入，帳面蝕101.2萬元。

●中原王勤學表示，元朗單日錄約3宗二手買賣，括YOHO Town第5座高層G室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價20萬元，以530萬元沽出，呎價約13,486元，元朗區10月錄約55宗二手買賣，按月增近6成。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水新都廣場3座高層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，叫價530萬元放售，議價後以480萬元成交，呎價約10,256元，原業主早於1994年以約160萬元購入單位。

●中原巫燕虹指，大埔海日灣II第8座低層D室，實用面積約276方呎，開放式間隔，叫價約380萬元，議價後以375萬元沽出，呎價約13,587元，新買家為區內客，約5年帳面蝕讓約68萬元離場，貶值約15.3%。

●中原侯惠良指，沙田第一城43座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，8月叫價400萬元，上月減至380萬元，最終以375萬元沽出，呎價約12,336元，新買家為上車客，原業主則於2009年以158萬元購入。

●中原侯惠良表示，沙田希爾頓中心10月暫錄2宗二手買賣，屋苑B座中層4室，實用面積約283方呎，兩房間隔，叫價約420萬元，日前議價後以393萬元易手，呎價約13,887元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城2期盛薈1座北翼中層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，望市景，成交價981萬元沽出，呎價14,469元，原業主於2018年7月以1,280萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕299萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山10月暫錄約60宗二手買賣，按月升約7成，新港城P座中層5室，實用面積約361方呎，兩房間隔，叫價約510萬元，議價後以485萬元易手，呎價約13,435元，新買家為上車客，約5年帳面蝕讓約115萬元，貶值約19.2%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山天宇海6A座低層B室，實用面積約694方呎，套三房間隔，望園景，放盤約8個月，叫價750萬元，獲買家洽購，減12萬元至738萬元成交，減幅約1.6%，呎價約10,634元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦泰苑M座高層2室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望樓景，單位放盤1年，未補價第二市場叫價450萬元，微減10萬元，以440萬元成交，呎價約8,365元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海1座低層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望園景，放盤1年叫價800萬元，減價172萬元，以628萬元獲買家承接，減幅約21.5%，呎價約12,790元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳海天晉7A座中層D室，實用面積約558方呎，兩房間隔，叫價960萬元，議價後以885萬元成交，呎價約15,860元，原業主於2020年以約990萬元買入，帳面蝕105萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳清水灣半島8座低層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望海景，放盤約兩星期，一口價減30萬元，成交，減幅約5%，以570萬元沽出，呎價約10,837元

●美聯梁傑表示,將軍澳天晉II第2B座低層C室，實用面積約648方呎，三房間隔，叫價1,080萬元放盤，近期獲投資客洽詢，已擁有多個天晉單位收租，後好後市再出手，議價後以1,066萬元承接單位作收租，呎價約16,451元。

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