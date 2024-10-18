傳印度明年1月後限制電腦入口　衝擊780億硬件產業

外媒引述知情人士指出，印度將在明年1月後限制筆記本電腦、平板及個人電腦入口，意圖推動Apple等公司增加在印度製造。

而是實施上述計劃，或擾亂價值80億至100億美元的產業，同時重塑重度依賴入口的印度資訊科技硬件市場動態。

印度政府去年在企業反對及美國游說下，撤回一項類似的限制入口計劃。消息人士說，印度政府認為已予業界足夠時間去應對；印度將下周開始諮詢各方，若有需要，該進口限制或會延遲幾個月實施。

印度電子資訊技術部正在研究新的入口授權系統，海外企業須事先取得進口許可。而現行機制，筆記本電腦進口商在自動線上註冊後即可入口，而且不限數量。

該產業由惠普、戴爾、蘋果公司、聯想和三星等公司主導，印度有三分之二的需求經進口滿足，大部分來自中國。根據顧問公司Mordor Intelligence，包括筆記本電腦在內的印度IT硬件市場料約200億美元，印度生產佔其中50億美元。

該限令將令Dixon Technologies等印度本土電子代工廠受惠，Dixon的目標是滿足印度總需求的15%。