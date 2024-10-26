郭家耀：新創建集團維持漸進股息政策

各項業務方面，集團的道路業務持續受惠於內地經濟的逐步復甦，整體可比較日均交通流量和路費收入分別按年增長7%及5%。道路業務的經營溢利按年增長3%至15.7億元。若撇除人民幣貶值的影響，道路業務的總基本應佔經營溢利按年增長7%。

富通保險已更名為周大福人壽，保險業務去年度經營溢利大幅增長54%至9.6億元。撇除一次性影響，保險業務的經營溢利增長34%。內地旅客被壓抑的需求於通關後得到釋放，年化保費總額按年強勁增長77%至45.5億元。新業務價值按年顯著增長37%至12.2億元。由於產品組合轉變，新業務價值利潤率由去年的35%減少至27%。周大福人壽財務保持穩健，償付能力充足率為337%，遠高於行業監管最低要求的150%。

物流業務的營運錄得穩步增長，亞洲貨櫃物流中心的強韌表現及新收購的內地物流物業的全年貢獻，部分被中鐵聯集的溢利輕微下跌所抵銷。整體而言，物流業務經營溢利按年增長6%至7.2億元。其中，亞洲貨櫃物流中心租用率保持在96.3%的強勁水平。位於成都及武漢的6個物流物業的平均租用率為85.4%，而位於蘇州的物流物業的租用率則維持全面出租的水平。

建築業務的整體經營溢利因集團持有惠記的權益所分佔的經營虧損而輕微下跌5%至7.05億元。年內新創建建築集團獲授的新合約按年增長321%至219億元。於2024年6月底，新創建建築集團的手頭合約總值約為639億元，按年增加13%。設施管理業務由虧轉盈，錄得經營溢利2.28億元，主要是由於香港會議展覽中心及「免稅」店的業務表現復甦，以及港怡醫院的持續增長勢頭。

集團將繼續採取審慎的現金流和資金管理方法，積極拓展物流和保險業務及其周邊業務。公司維持可持續及漸進的股息政策，派末期息每股0.35元，按年增加13%，加上中期股息每股0.30元，全年股息為0.65元，按年增加7%，顯示集團對未來發展前景充滿信心。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)