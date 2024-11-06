調查：43%香港上班族屬月光族　逾6成人無被動收入

渣打銀行（香港）一項針對香港上班族理財狀況的調查發現，43%香港上班族是「月光族」，另外有23%每月入不敷支。由於沒有足夠資金創造被動收入，並缺乏相關知識、足夠時間及投資渠道，有62%普通上班族沒有任何被動收入來源。對比之下，擁有過百萬存款的受訪富裕上班族之中，有逾60%已有或考慮透過高息定存及股票作被動收入，可見創造被動收入為上班族建立財富重要一步。

調查顯示，近六成受訪者預期年終會收到花紅，當中近四成半預料可獲發月薪一個月或以上。同時，九成受訪者表示會將部分花紅儲起，三成二會用作「旅行儲備」。旅遊是香港上班族喜愛的減壓活動，46%受訪上班族表示每年會去旅行2至3次，每年去旅行4次或以上則佔13%。此外，有51%會去旅行的受訪上班族表示，每次旅行會花費一成至五成的月薪，26%受訪者會將月薪一半或以上用於旅行，還有約8%受訪者表示會花費超過一個月薪金。

調查亦發現約有一半受訪者想轉換出糧戶口。然而，有超過20%受訪上班族認為手續繁複，亦不願花時間作比較，即使不滿現時的出糧戶口優惠也未有轉換，白白錯失獲取更多出糧獎賞的機會。

渣打香港財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，出糧戶口是集團與客戶建立長遠關係的產品，客戶不單可享有特惠存款利率，更可賺取里數及享有投資專屬優惠，推出以來深受客戶歡迎。截至今年9月底，出糧戶口新登記用戶數量按年增長26%。今次「月月出糧大抽獎」正好為客戶提供自製出雙糧的機會。

渣打香港今年第三季委託獨立調查機構，訪問了近850名香港上班族，了解他們的出糧及理財狀況。