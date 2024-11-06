Alipay+擴大與PayPay合作　AlipayHK覆蓋全日本逾300萬商戶

日本龍頭流動支付商PayPay今日(6日)在新加坡金融科技節宣布，擴大與螞蟻國際跨境流動支付解決方案Alipay+合作，有關合作的拓展令AlipayHK在日本的覆蓋大幅增加至逾300萬間，當中包括日本大小城市的中小型商戶。港人熱衷旅遊，日本更是熱門旅遊目的地之一，今年首10個月使用AlipayHK在日消費人數較去年同期升2.5倍。

PayPay執行董事柳瀬将良表示：「PayPay致力於構建一個互聯、無縫的支付生態系統，使本地企業能夠與國際遊客建立聯繫。通過便捷安全的支付解決方案，我們提升全球遊客的旅行體驗。 與Alipay+合作，旨在通過支援各種規模的商戶，無論是連鎖店還是小店，都能進行數碼化交易，為日本的經濟增長作貢獻。」

日本觀光廳數據顯示，去年逾7成訪日港人去日本超過4次，其中超過3成更高達10餘次。AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「隨着AlipayHK在日覆蓋愈來愈多，毋須提前兌換外幣，零手續費，並以港幣結算且能享受折扣優惠等流暢支付體驗，令愈來愈多港人選擇在日本使用AlipayHK消費、夾公仔、Call車，今年首10個月在日使用AlipayHK人數同比升2.5倍。期望與PayPay合作的拓展，將令更多香港市民選擇使用AlipayHK暢遊日本。」

現時，香港市民在日本旅遊時，只要見到店舖貼有Alipay+或PayPay標識，即可用AlipayHK付款，享受無縫支付體驗。

適逢聖誕節和新春旅遊旺季將至，用AlipayHK訂酒店機票、在日本消費都有優惠。即日起至11月31日，出發前，用AlipayHK於合作旅遊網店預訂旅遊行程最高減港幣300元。本月更推出「旅遊狂歡節」，用戶在日本首10筆消費賺10倍A. Point；首100位用戶在合作旅遊網店累積消費滿港幣20,000元，可賺100萬A. Point；首10,000位累積消費滿港幣10,000元，可獲10萬A. Point，A. Point可當現金或兌換優惠券消費。即日至11月11日更可於每日上午10時正搶高達港幣111.1元旅遊優惠券，數量有限，先到先得。於AlipayHK首頁上方搜索欄搜尋「旅遊」進入旅遊專區，查閱更多旅遊優惠。

在日本遊玩時，更可於日本優惠專區領取近30個日本熱門商圈及連鎖店優惠券，包括BicCamera、三井購物中心、京王百貨、LAWSON等人氣商戶；另外，由2024年12月20日至2025年1月10日，AlipayHK用戶在PayPay合作商戶消費可獲10% 的獨家折扣，最高優惠1,000日圓，每位用戶享受一次優惠。讓用戶可以於日本消費享受優惠匯率之餘，額外享受折扣、A. Point及信用卡回贈的三重優惠，於AlipayHK首頁上方搜索欄搜尋「日本」進入優惠專區，即能領取最新優惠。