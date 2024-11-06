差估署：9月私人住宅落成量按月升約41%

差餉物業估價署今日(6日)公布最新數字，9月私人住宅落成量1,299伙，較8月的919伙上升約41.3%，當中，新界區再次零供應，為今年第5度出現相同情況。

分區統計方面，9月私宅落成單位絕大部來自九龍區，達1,295伙，按月顯著上升約43.9%。而港島區則只有4伙落成，該區8月為零供應。

今年首9個月，仍以新界區落成量佔最多，達5,610伙，惟較去年同期減少28伙，跌幅約7.1%。港島區及九龍區則分別累錄409伙與4,902伙，分別按年大跌約50.4%及大升約51.9%。

而今年截至9月，私宅累積錄得10,921個單位落成，較去年同期的10,090伙，輕微增加約8.2%，現時暫只達全年目標22,267伙的約49%；去年同期則達標約50.6%。

另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，今年截至9月累錄6,119伙，惟較去年同期的5,232伙，上升約17%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，暫有3,729個單位落成，按年同期亦微漲約0.6%。

而按年跌幅最大類別為實用面積約753至1,075方呎中型單位，落成量共293伙，較去年同期大跌約67.3%。至於，實用面積約1,076至1,721方呎中大型戶，有633個單位落成，則按年大增約4.6倍。