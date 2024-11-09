葉尚志：內地加大樓市支持政策　融創中國目標看4.5元

港股繼續整固的運行狀態，市場有繼續炒股不炒市的操作方向，而隨着美國總統選舉結束，短期困擾市場的不明朗因素得以逐步消除，估計將有利港股延續穩好的走勢。值得注意的是，A股有再次發動迹象，上證綜合指數回企至3,336點之上，也就是回升至十一後的水平，相信情況對港股可以構成帶動作用。

根據中指研究院指出，內地今年首10個月累計的百強房企銷售總額接近有3.5萬億元人民幣，按年仍跌了有34.7%，但是跌幅較首9個月明顯收窄了4.08個百分點。事實上，融創中國近日亦公布了最新的合同銷售金額數據，首10個月累計按年下跌42.2%，但以10月單月來算，按年和按月分別上升有54％和逾4倍，銷售情況出現明顯好轉，加上公司在10月中已率先進行了配股集資，增強了公司的現金流，建議可於3.4元以下買入，目標看4.5元，止蝕可定在2.8元。

第一上海首席策略師葉尚志