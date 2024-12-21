【致富智庫】聖誕狂歡後唔怕無錢剩　年輕人必學儲蓄5招

聖誕節是普天同慶的日子，亦是傳統消費旺季，買禮物、吃大餐樣樣都係錢！識使錢更加要識儲錢，與其一味死慳死抵、節衣縮食，不如透過規劃消費及儲蓄去改善財務狀況，便能在行樂和儲蓄之間取得平衡。以下有5個儲錢貼士，尤其適合年輕的職場初哥們參考。

【儲錢貼士1】設定儲蓄目標

定下儲蓄目標可以令你更有動力，在儲蓄之前，首先要問問自己有何財務目標，打算進修、旅行、結婚，還是買樓，了解需要多少資金才能達標，可以用紙筆把目標寫下並貼在當眼地方，時刻提醒自己。

除了為實現人生目標而努力儲蓄，打工仔也應該準備一筆3個至6個月的應急錢，以備不時之需，更可視之為首個儲蓄目標。

【儲錢貼士2】出糧後即儲錢

在現今網購盛行的年代，充滿消費誘惑，年輕人要懂得向成為月光族說不，一出糧切忌「成份糧使晒」。有人會將儲不到錢的原因歸咎於人工太低，但這跟人工高低不一定有關係，高收人人士也有可能會變成月光族。總之工資到手後應該立即儲錢，並定下儲蓄百分比，如起初設定10%，之後設定20%，循序漸進，以一個感到舒適的步伐進行，避免一開始就定出難以實行的目標，否則難以堅持，以致容易失去儲蓄動力。

【儲錢貼士3】自動儲錢戶口

設立一個「有入冇出」的自動儲蓄戶口，這個戶口最好在另一銀行開立，然後把儲蓄自動化，做法是在銀行設定自動轉帳指示，在出糧後將儲蓄金額由出糧戶口自動轉至特定儲蓄戶口。當然也可以在銀行敍做定期存款，儲蓄之餘又可賺取利息收入，資金有一定數目的話，利率也更吸引。

有內地網友在社交媒體發文鼓勵儲蓄，指女生最大的底氣就是存款，假如你擁有2萬元人民幣（下同），「就是失業了，也可以有吃有喝，3個月不着急」；若持有20萬元，「你可以一年都不上班，時不時賺點外快，而且吃喝自由」；有50萬元的話，「可以抵禦大多數的風險，也可以支撐你去追求自己的夢想」。

【儲錢貼士4】改變消費習慣

改變消費習慣達致儲蓄效果，如果打算把月入10%作為儲蓄，就減少10%的開支。舉例來說，年輕上班族可能每日早上都要喝杯咖啡提神，若到咖啡連鎖店買一杯，至少幾10元，40元一杯的話，每月上班20天，一個月已花上800元，因此不妨考慮隔日才買一杯，又或者轉買價錢較平的咖啡。

用餐方面，打工仔可以選擇自備午餐，甚至早餐也可，慳錢之餘又食得健康。從日常生活的小習慣入手，實行起來不算是難事，不過須注意，如果把預算定得太離地，反而往往容易放棄儲錢大計。

【儲錢貼士5】現金好過信用卡

現今申請信用卡極為容易，對於年輕人來說，銀包內的多張信用卡確實會帶來誘惑。自問難以抗拒「碌卡」，不如索性把信用卡放在家中，避免「先使未來錢」，同時只帶小量現金外出，銀包的錢變得有限，自然會控制消費。再者，以現金付款，可以令人們花費較少，消費變得謹慎。

如果平常有使用信用卡消費，要留意遲交卡數、還款不足，又或者只還最低還款額（Min Pay），都會產生龐大的利息開支、逾期費用及財務費用。

巴菲特曾提過，不應該將信用卡當成搖錢樹，應該還清信用卡債務，因為連他都不知道應如何賺取比信用卡利率更高的投資回報。雖然巴菲特也持有信用卡，但他更愛使用現金，並自曝自己98%時間都用現金付款。