學生與義工寒冬送暖　送有機蔬菜予社區過「暖笠笠」冬至

嗇色園主辦可銘學校的智能水耕研習室開幕，由（左起）嗇色園主辦可銘學校家長教師會副主席及家長校董鄒芷喬、家長教師會主席馮彩蓮、校長譚鳳婷、校董陳鉅輝、校監梁錦和、煤氣公司集團環境、社會及管治總監／集團企業事務總監李健明、煤氣公司助理總經理 — 集團創新及發展鄧卓華、煤氣温馨義工隊主席戴鴻源、煤氣公司項目經理—煤氣溫馨義工隊鄺英釗、煤氣公司工程師郭子豐及煤氣公司運輸及租務經理周繼銳等嘉賓主持開幕儀式。

冬至前夕，天水圍一間小學聯同企業義工隊把校內智慧農圃，以及企業的慈善農莊所收割到的有機蔬菜，送贈予慈善團體及老人院，為他們冬至「加餸」，吃一頓有機、可持續的冬至飯。

位於天水圍的嗇色園主辦可銘學校，最近與煤氣公司合作，引入由煤氣公司研發的物聯網（IoT）控制系統，把使用了近十年的水耕室及旁邊的土耕農地升級為智慧農圃。透過傳感器和微型控制器，可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括溫度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等。系統以太陽能維持運作，既智能又環保。

嗇色園主辦可銘學校校長譚鳳婷指，是次成功推行智慧農耕，有賴煤氣公司全方位的支援，「煤氣公司除了免費把他們員工研發的物聯網控制系統提供給學校使用，又幫忙設置及安裝所需設備，為水耕室及農地智能化提供專業意見，更派員到校教授學生們如何使用系統及分享種植經驗，支援軟、硬件的需要，才可讓學生以全新模式學習耕種。」

學校更把智慧農耕納入科學科課程中，希望學生善用智能化系統學習科學知識，透過親手體驗耕種了解自然生態系統，認識生物多樣性，並加強環保意識。譚校長表示智慧農耕不但推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，更可幫助學生身心靈發展，「學校希望建立一個綠色的學習環境，有助穩定同學情緒，有SEN學生參與耕種活動後，覺得心情更平和。」

就讀四年級的黃威瑋同學覺得水耕室智能化後種植更簡單，「使用自動化系統後，系統自動加水及營養液，可以利用手機應用程式就知道最新狀態，既方便又有趣。」

除了學生，校方亦鼓勵家長參與，既可增加親子互動，又可親身體驗綠色生活。家長吳太太參與學校耕種計劃已十年，「我很享受和小朋友一起耕種，是很好的親子時間，可以教導小朋友珍惜食物，愛護環境，他們由下種子、除草、澆水到施肥都親自體驗，付出心機和時間，當見到開花結果很開心。」吳太太兒子六年級學生吳泓曄也很喜歡與媽媽一起耕種：「耕種過程可以訓練我的耐性，收割到的蔬菜又可以帶回家吃，現在加上自動化設備，節省不少時間，可以多睡一會」，他笑說。

耕種的收成除了給學生帶回家與家人分享，亦會送給社區上有需要人士，讓學生感受分享的快樂。冬至前夕，學校老師、學生及家長聯同煤氣溫馨義工隊，把學生收成以及煤氣公司有機農莊的有機蔬菜，送予慈善團體及老人院。就讀四年級的曾熙雯同學表示：「把自己種的蔬菜送給有需要的人很有意義，希望把快樂帶給他們。」

對於煤氣公司研發的物聯網控制系統幫助學校推動智慧農耕，煤氣公司集團環境、社會及管治總監集團企業事務總監李健明感到高興，「這套系統不但可以提高學生對學習STEAM的興趣，更希望在學生心中播下環保的種子，學習維持生態系統平衡的重要性。未來，我們會繼續把這套智能系統送給更多學校，推廣環保及可持續發展的理念。」