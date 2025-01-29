觀望聯儲局議息結果　道指升57點

觀望聯儲局議息結果，美股周三早段牛皮，道指升57點，報44,907點；標指跌11點，報6,056點；納指跌101點，報19,632點。

美股走勢繼續受到由DeepSeek相關的一系列消息影響。作為人工智能(AI)龍頭股的英偉達周二反彈8.93%，收復不少失地，原因是市場正在懷疑DeepSeek隱暪部分成本，未必如其宣稱般能夠以極低價格成本實現堪比ChatGPT的效能。惟英偉達於周三早段跌逾3%，同樣有圖像處理器(GPU)晶片業務的競爭對手超微半導體(AMD)曾升2.15%。

劇烈的市場波動過後，高盛表示，目前的關鍵在於了解DeepSeek對超大規模企業將其AI資本投資轉化成收入的能力構成多大的威脅，以及R1模型實際上有多先進。如果新技術對GPU晶片的使用有更高效率，那麼對最先進GPU的需求就會略有下降。超大規模企業迄今所做的投資可以有更長的回報期，意味着本來使用周期大約6年的頂尖GPU，實際使用時間可能更久。

在其他條件不變的情況下，這對除英偉達外的幾乎所有參與者都是利好。高盛分析師Edoardo Lorenzo Greco表示，DeepSeek不太可能打亂AI資本開支的計劃。超大規模的數據中心營運商很可能仍將AI發展視為一場軍備競賽，在這場競賽中，最先取得進展且技術最先進者回報最為豐厚。不過，討論重點將從基礎設施更多地轉向應用領域。

瑞銀財富管理認為，低成本的AI模型，反而更有利於AI普及。從手機產業的經驗可見，更具成本效益的科技產品在全球範圍內廣泛流行。另外，隨着技術的進步，需要持續的資本開支投入，去發展更創新的AI模型，更有效率的演算法將會不斷推進更更先進的模型，就如以往所見那樣。