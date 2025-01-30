東方日報B1：蛇運當頭　炒股豐收

今天(30日)是蛇年大年初二，祝大家蛇年如意、靈蛇獻瑞、財息兼收！回顧龍年表現，恒指面世以來5次均錄正回報，剛過去的龍年累升逾4,000點，升幅超過兩成，回報尚算可觀。為部署新一年發財大計，本報邀請了10位證券界專家揀選蛇年心水利是股，並分享後市看法，隨時可橫財就手，蛇年財源滾滾！儘管今年投資環境仍然複雜，但隨着內地大力提振消費，內需股值得期待，而人工智能(AI)相關板塊預期仍能延續火熱。

【沈振盈：商湯力拓AI有錢途】

對於蛇年的港股走勢，沈振盈指出，恒指2024年重拾升勢，料2025年有望繼續向上，下方支持位在19,000點，上望目標22,000點，更樂觀可看28,000點。他補充，投資者可以留意關鍵第一季市況表現，若然可整體向好，內地又「出招」撐經濟，港股有望反覆向上；反之，美股已經是強弩之末，資金或會加速流入中港股市，故對蛇年的港股表現持樂觀態度。

【譚朗蔚：百勝中國蛇來運轉】

此外，公司業績近年持續提升，同時亦已宣布2025年回購計劃，相信可吸引不少資金炒作，祝大家在這股份發個新年財！

【李韻儀：海爾智家招財進寶 恒指今年睇兩萬三】

港股去年扭轉跌勢，馬銀證券(香港)零售研究部主管李韻儀對蛇年港股審慎樂觀，給予恒指目標23,000點，反映預計市盈率約11.5倍。個別板塊而言，看好內需、餐飲、科技、銀行股，不推薦本地地產、零售及資源股。

內地推動家電以舊換新補貼，她認為將成為海爾智家整體銷售增長的驅動力，而集團的高端品牌貢獻及進攻海外市場，將助益未來盈利增長。去年，海爾智家旗下高端品牌與金山科技旗下音響品牌KEF合作，有助產品結構升級，海爾智家盈利水平料可穩步提升。集團亦積極通過持續的併購拓展海外業務，目前已實現多品牌、跨區域的全球化布局。她估計股份35元有阻力，支持位21元。

由於後市存在不確定性，她建議投資者採取多元化資產配置，並分散部署廣泛的地區。投資方面可加入固定收益股票或基金，地區分配上可留意馬來西亞、新加坡等亞太區市場。

【張智威：港交所財來自有方】

「右手」則是新股市場的上市費用，預計2025年最少有5隻大型新股上市，包括寧德時代，集資額料超過500億元，港交所收入亦有望增加。因此，2025年港交所「左右手」收入均有望提升，料可帶動股價節節上升。

張續表示，蛇年會是中美兩國博弈的年份。特朗普上任美國總統後，預期中美關係會較緊張，未來或會在不同範疇，包括貿易、科技、晶片甚至醫藥行業等均存在衝突。不過，內地或會用不同政策應對，包括將容許人民幣貶值，發行3萬億元人民幣特別國債，提升財政赤字空間等，又有傳將再推消費券，以及家電，汽車下鄉等政策。整體而言，雖然港股今年料趨波動，但有危有機，相信恒指在20,000點附近上落為主。

【湯麗鴻：英偉達新歲貨如輪轉】

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻(Kimmy)祝各位投資者金蛇喜迎春，錢財滾滾來！踏入蛇年，湯麗鴻指，新春期間未有北水，加上市場需時觀望內地促進中長期資金入市政策的成效，預期恒指在2月中前維持在19,500至20,300點區間上落。

不過，她指中港股市的市盈率、市帳率都低於過去5年平均值，預期上半年走勢較好，而美股情況則相反，估值較貴，加上要觀望美國總統特朗普施政方針，料上半年走勢反覆靠穩，但仍可留意人工智能(AI)相關股份。

她又建議大家可繼續留意英偉達(Nvidia)的走勢，看好其新一代AI晶片Blackwell，能進一步帶動英偉達收入，加上特朗普早前與多間科企合作，推出「星門計劃」投資大型AI基建項目，據報投資額高達5,000億美元，預期晶片板塊將會受惠。她又提到，英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳早前未有出席特朗普就職禮，反而選擇訪華出席公司年會，反映他相當重視與中國市場的關係。

【姚浩然：滙控高息 袋袋平安】

對於港股後市，姚浩然預期恒指蛇年上落區間料在18,000至23,000點之間，走勢須視乎內地政策走向而定。他補充，內地以往靠3大經濟指標來帶動經濟，但現時內需增長乏力，經濟增長速度明顯放緩。而且，目前內地樓市問題尚未解決，「供過於求」的問題限制了樓價上升潛力。即使當局出招鬆綁，但市場依然會對樓市持審慎態度，未必會積極入市。姚強調，內地當前的經濟增長需要依賴內需，但即使去年已推出多個政策支持，亦需要時間重拾消費者信心，相信要到今年下半年才有望改善。

【溫傑：騰訊穩陣 步步高陞】

他續指，最新亦有傳蘋果公司(Apple Inc.)在內地的智能手機或引入騰訊人工智能(AI)模型，若這件事成真，代表其AI得到市場認同，今年估值得以提升。眾多科技股中，騰訊是穩中求勝的選擇，其盈利增長快、估值合理，而且能見度夠高。

【林嘉麒：攜程續旺 豬籠入水】

元宇證券基金投資總監林嘉麒祝各位讀者今年股運亨通、事事順利！他相信，新一年市況將趨波動，就如蛇一樣，可能有很多不同消息出奇不意出現，為大家帶來驚喜或驚嚇。由於預期市況波動且次數頻繁，呼籲投資者要留意更多不同消息對股市的變化。

他認為，龍年大市反覆向上，但市場期待內地會出台經濟刺激措施，成效可望在蛇年慢慢顯現。在基數效應下，蛇年預期盈利預測升至市盈率(PE)約11至12倍，恒指目標大約26,000點，低位亦有機會跌至7倍PE左右，大約16,000點水平。

【陳樂怡：小米瓣瓣掂 福星高照】

小米「人車家」3大業務均有利好因素支撐，陳樂怡預期該企估值有上升空間，股價中線睇44元。手機市場方面，她預期小米受惠智能手機高端化趨勢外，其海外市場佔比大，加上成本有望下降，有助提振毛利率；而小米電動車訂單勢頭強勁，業務值得憧憬，後續關注產能及定價的性價比；家電業務則受惠國策，相信市場份額有望提升。

至於攜程，她指去年第三季業績超預期，出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平，顯示出旅遊收入的韌性。此外，攜程重心拓展國際業務，海外滲透率提升，叠加中國進一步對多國開放免簽便利，以及第四季為旅遊消費旺季等因素，股份潛力巨大，予中線目標價630元。

針對港股後市，她指中美政策存在不確定性，投資者觀望情緒濃厚，估計恒指於首季波動大，年內考驗18,500點，最樂觀睇22,500點。

【李明德：東風估值有望提升】

大聖資產管理基金經理李明德恭祝讀者們蛇年橫財就手、財源廣進、事事順利，最重要當然是「賺多啲」。

他續指，估值提升的要素首先是旗下兩間日本品牌的合併，有望提高銷量；另外他預計2025年電動車銷量將上升，而東風旗下亦有電動車品牌，相信可受惠此行業因素推動，股價今年具推高誘因，可繼續留意。