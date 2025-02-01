黃金海灣第2期珀岸展開次輪銷售

新界樓盤於大年初四開售，旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周六(2月1日)展開次輪銷售，以先到先得形式出售133伙。銷售流程於上午約11時展開，有買家於開售前已到達售樓處外排隊等候。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，截至下午約12時半，是日暫時錄得超過20伙單位獲認購，兩期項目迄今累積售出700伙。他續指，由於農曆新年及周末帶動銷量，項目銷情理想，不乏機場工作的外地用家及年輕用家的追捧，當中以一房為主。發展商將考慮市場反應，積極部署下一輪推售。

資料顯示，是日發售的單位包括10伙開放式戶，53伙一房，49伙兩房，17伙三房單位及4伙特色單位，折實價294.6萬至782.8萬元，折實呎價8,871 至 12,935元。

買家李小姐是日斥資逾480萬元，購入一個兩房單位，計劃用作自住。她原本於屯門居住，認為項目單位價錢實惠，景觀佳及交通便利，因此購入單位，會基於市場需求，將來考慮出租。

至於，於機場工作的買家Richard，已居港7年，是次斥資逾550萬元購入一個兩房單位打算自住。他認為，項目景觀佳，地點方便，相信樓盤具升值潛力。