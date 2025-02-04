林嘉麒：地產商戰略融資可抗波動市

資本策略擬賣產減負債率

當前政策明確要求房地產行業逐步降低負債率，嚴守系統性金融風險底線，而出售物業資產可同步轉移相關負債，減輕償債壓力並增強抗風險能力。此次公告中，資本策略也表示將在未來4年啟動規模達90億元的資產處置計劃，重點出售香港核心地段住宅及商業物業，目標通過變現優質資產降低負債率並釋放現金流。

根據最新數據，公司市淨率僅0.06，較行業均值存在顯著折價，反映市場對其資產價值的低估，去槓桿化進程或將通過證明核心資產變現能力，促使公司估值得到修復。

另外，通過實施資產處置計劃以降低槓桿率並釋放現金流，公司的財務彈性有望增強。若90億元計劃順利推進，公司債務水平及市場風險敞口將降低。屆時，在市場回暖下，公司充足的現金儲備將為其業務擴展提供更為廣闊空間。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒