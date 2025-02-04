專家樓評：揀錯按揭中介　有隨時撻訂風險？

新一年樓市續回暖，早前曾提醒讀者，隨着今年首季會有多個大型新盤落成交付，準買家需要盡早處理按揭事宜，特別是單幢式或中小型發展商樓盤買家，以免屆時因為銀行爆數沒配額而面對撻訂風險。而有預早準備的買家亦要小心，近日聽聞有按揭轉介公司收到樓花買家簽署的轉介信後就銷聲匿迹，最後買家臨到成交日前夕要親自向銀行跟進申請手續，事後中介公司還能繼續收取佣金，事件令人嘖嘖稱奇。

近年坊間多了一些專做按揭轉介服務的中介公司，他們熱衷於為客戶比較不同銀行的按揭計劃優劣，並聲稱能為客戶做到最高額的現金回贈。他們又着買家小心提防，不要亂簽地產代理的按揭轉介信，否則就算之後委託其他機構幫忙處理申請，都會因為地產代理已「插旗」而要向其支付佣金。

按委託紀錄 消失照袋佣

今次的個案可謂按揭轉介中介公司污衊地產代理「回力鏢」的最佳例證。該名樓花買家因聽信了有關地產代理的惡意評論，決定委託按揭轉介中介公司幫忙處理貸款事宜，並早早簽了按揭轉介信，授權他們跟一間大型銀行溝通和跟進。

誰不知日子一天一天的過，眨眼間距離發展商交樓只剩下一個月時間，買家卻一路都沒有收到通知遞交任何文件，如臨時買賣合約及入息證明文件等，此時買家才驚覺中介公司一直沒有着手代辦申請。形勢危急，買家只好硬着頭皮親自向銀行遞交文件和跟進。

有趣的是，因為該大行還載有按揭轉介中介公司起初受申請者委託的紀錄，按理中介公司之後還是會收到銀行的佣金。買家眼見對方收到轉介信後猶如「人間蒸發」，現在又「彈出彈入」可以獲發佣金，當然怒不可遏，但再生氣都沒有用，皆因銀行不會干涉買家作為申請者跟中介公司之間的溝通細節，按照委託紀錄支付佣金自是最妥當做法。故最終這筆數萬元的佣金，中介公司還是袋袋平安。

代理易預留銀行貸款配額

其實銀行並非手持無限金錢放貸，拿着買家授權的轉介信，地產代理可以預留銀行按揭貸款的配額。地產代理除了跟銀行有緊密合作關係，較易取得配額外，他們的角色還包括在買家買樓揀樓期間提供即時支援，並最終促成順利成交，絕非單單為買家多賺一點現金回贈就能比擬。

論及此個案，重點不在銀行佣金花落誰家，而是旨在提醒讀者不能盡信個別中介公司之宣傳伎倆，有些中介公司為求「搶客」，不惜誇大自己能爭取到的現金回贈，又將地產代理污衊成洪水猛獸，而自己卻連對客戶最基本的責任都履行不了，假如有買家誤信其讒言而招致損失，實在不值。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣