Panasonic將對家電等業務徹底重組　股價勁升15%

日本Panasonic控股公司周二(4日)宣布，將在下一財年對旗下家電等業務進行徹底重組，計劃解散目前負責家電生產與銷售的「Panasonic公司」，並將其業務按照家電、空調、照明等領域拆分成立多家獨立的事業公司。這是該公司向人工智能(AI)數據中心等高利潤領域轉型的一部分，其股價飆升15%。

社長楠見雄規在發表重組計劃時坦言，現階段尚未就「Panasonic公司」的名稱存續進行深入討論。他強調，現時的首要任務是按照各業務領域進行拆分，並重新建立更符合市場需求的事業架構。根據規劃，家電業務將重組為「Smart Life」，照明業務改組為「

Electric Works」，空調部門亦將成立新公司來營運。

Panasonic亦會檢討低收益的業務，其中電視部門一直被視為前景不明朗。公司表示，將評估電視業務的未來去向，包括出售或全面撤出市場。

花旗分析師Kota Ezawa表示，Panasonic將大幅裁員並出售多項業務，同時公司將有史以來首次創造利潤和現金流。該行報告將Panasonic此次重組稱為「某種大規模的手術」。