德福花園兩房545萬沽　沙田第一城呎價1.35萬

樓市以減價貨主導成交，九龍灣德福花園兩房單位放盤約一年，終減價至545萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯朱秀梅稱，大坑道1號頂層連天台特色戶，實用面積約872方呎，套三房連儲物房間隔，用家以1,630萬元連車位買入，呎價約18,693元。單位約15年升值約35.8%。

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九龍區

●美聯徐廣森表示，九龍灣德福花園U座中層5室，實用面積約527方呎，兩房間隔望內園景，原叫價588萬元，放盤約一年，減至545萬元易手，呎價約10,342元。

●中原黃家全稱，奧運站帝柏海灣1座高層G室，實用面積約480方呎，兩房間隔，870萬元沽出，呎價約18,125元。

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新界區

●中原陳志明指出，沙田第一城26座高層D室，實用面積約327方呎，成交價443.8萬元，呎價約13,571元，新買家為上車客。

●祥益林家倫指出，天水圍嘉湖山莊景湖居11座中層A室，實用面積約638方呎，三房間隔，累減52萬元，以498萬元成交，呎價約7,806元。