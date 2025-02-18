東方日報B1：華辦民企座談會　港股倒跌　交投4千億

席間政府高層強調，「新時代新征程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。」分析認為今場會議「含科量」十足，釋出積極信號，亦等於政府默認民企在科技創新、科技競爭中的重要地位。

至於官方近期除了加大力度支持民企發展，還「兩條腿走路」強調央企自身需要大力實施數碼化轉型及AI專項行動。事關國務院國資委發文，強調國資央企要持續加強自主創新能力建設，更好發揮促進科技自立自強中的重要作用，並以製造業為重點，引領新賽道新產業融合集群發展。

回看一眾內地科網巨擘股價表現，騰訊曾飆7.83%見512元，是自2021年中旬以來新高，最終收報493.6元，升3.96%；小米股價也創上市新高，收報45.15元，升1%。而騰訊急漲背後，該企融入DeepSeek的風潮乃推手。事關就在騰訊日前確認微信開始支持接入DeepSeek旗下R1模型後，旗下騰訊雲AI代碼助手、騰訊元器、騰訊樂享和騰訊地圖4款產品亦已接入DeepSeek。

投行瑞銀認為，考慮到微信覆蓋中國約14億人口，用戶安裝其他應用程序去使用DeepSeek的誘因有限，預期採用DeepSeek有助促進微信內的AI使用，提升產品認知度，並為內容帶來增量流量，故予「買入」評級，目標價593元。富瑞也將騰訊目標價由534元升至550元，指在其小程式支持下，微信涵蓋的多種應用場景有助推進聊天機械人範疇「洗牌」。

另一大行高盛直言，在AI廣泛應用的前提下，估計未來10年每年中資股的每股盈利可提高2.5%，公允價值提升15至20%，帶動資金流入規模逾2,000億美元，同時指中資科技股今年平均預測市盈率只有18倍，較美國同業的42倍大幅折讓，所以篩選出「數據及雲」、「軟件及應用程式」、「半導體」、「基建與動能」、「非科技：收入增長」與「非科技：生產力得益」6大投資組合名單，涵蓋騰訊、阿里等中港股票及中概股。

中金則建議，恒指升到23,000至24,000點附近獲利觀望，因中國資產重估的前景屬「靜態透支」，後續波動趨增且需要更多催化劑，惟這個情緒計入的程度和未來還有多少「想像」空間，與投資者通過程度假設賦予不同的風險溢價，會得出不同的指數空間。