馬頭角全新盤或明開價 元朗盤周六首輪開賣250伙
2025年02月18日 22:04
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大型發展商加快推盤攻勢，馬頭角全新盤的示範單位曝光後，有望明日隨即開價。元朗樓花項目加推新一批單位，同時安排周六作首輪銷售，發售首3張價單全數250個單位。
●馬頭角南首示範單位曝光
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周二(18日)公布最快明日(19日)開價。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首批將提供不少於63伙，會涵蓋一房及兩房戶型。他續指，發展商是日開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽，計劃最快周四(20日)正式對公眾開放
●元朗朗天峰落實周六盡推250伙
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周二(18日)上載價單3號，加推60伙，連同回贈計，折實平均呎價約11,693元，涵蓋32個一房及28個兩房單位，實用面積由282至397方呎，折實價295.04萬至494.94萬元，折實呎價約10,347至13,558元。項目同步上載銷售安排，盡推首3張價單共250個單位於周六(22日)出售。項目5日內累收逾9,000張入票，超額認購約35倍。
●鴨脷洲Coasto準備明日開價
宏安地產(01243)發展的鴨脷洲Coasto，亦於部署周三(19日)中午12時，公布項目首張價單。全盤提供93伙，實用面積介乎207至478方呎，涵蓋47伙一房戶及38伙兩房戶，另有8伙特色單位。
●北角皇都次輪截收約8,450票
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周二(18日)公布通過招標售出三房單位，為33樓A2室，實用面積886方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價3,189.6萬元，呎價約36,000元。同時，項目次輪銷售已經於下午4時截票，累收約8,450張入票，按明日以價單形式發售88伙計，超額認購約95倍。項目自上月推售以來，總共售出189伙，套現逾22.8億元。
●赤柱ONE STANLEY推7伙特色戶招標
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(18日)上載最新銷售安排，推出7伙分層特色戶於下周一(24日)起招標出售。今批單位分布在第3，第6及第7座，均位於項目最頂排，採用一梯兩伙設計，實用面積介乎834至2,565方呎，戶型涵蓋兩房一套至五房四套，包括連天台特色戶及特色戶。當中有4伙屬於連花園戶。
●元朗洪水橋滙都II單日沽6伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，自昨日加推新一批單位後，市場反應理想，截至周二(18日)傍晚，已錄得約300組準買家到售樓處參觀。集團執行董事關堡林表示，項目近日「日日有成交」。是日暫沽6伙，成交價介乎429.72萬至471.53萬元，單日套現逾2,721萬元。
●沙田名日‧九肚山錄終止交易
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，新近錄得1宗終止交易，涉及單位為2座3樓B室，實用面積1,053方呎，採三房間隔，原本於2021年5月以1,924.9萬元售出，當時呎價約18,280元，惟交易已於周一(17日)終止。
●屯門掃管笏滿名山減價重新沽出
嘉里建設(00683)旗下屯門掃管笏滿名山，周二(18日)重新售出早前遭終止交易的名庭H8號洋房，實用面積2,877方呎，外連 2,749方呎花園及1,106方呎天台，原本於2021年8月以8,631萬元售出，當時呎價為30,000元。惟交易於上周五終止，現時重新售出成交價為7,300萬元，較3年半前賣平1,331萬元或約15%，而且新買家可享有樓價4.25%的印花稅津貼現金回贈及800萬元家具津貼現金回贈。