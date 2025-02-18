馬頭角全新盤或明開價　元朗盤周六首輪開賣250伙

大型發展商加快推盤攻勢，馬頭角全新盤的示範單位曝光後，有望明日隨即開價。元朗樓花項目加推新一批單位，同時安排周六作首輪銷售，發售首3張價單全數250個單位。

●馬頭角南首示範單位曝光

●元朗朗天峰落實周六盡推250伙

●鴨脷洲Coasto準備明日開價

●北角皇都次輪截收約8,450票

●赤柱ONE STANLEY推7伙特色戶招標

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(18日)上載最新銷售安排，推出7伙分層特色戶於下周一(24日)起招標出售。今批單位分布在第3，第6及第7座，均位於項目最頂排，採用一梯兩伙設計，實用面積介乎834至2,565方呎，戶型涵蓋兩房一套至五房四套，包括連天台特色戶及特色戶。當中有4伙屬於連花園戶。

●元朗洪水橋滙都II單日沽6伙

●沙田名日‧九肚山錄終止交易

●屯門掃管笏滿名山減價重新沽出