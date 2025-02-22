【致富智庫】及早理財　退休富貴有餘

隨着社會生活與醫療條件改變，人變得愈來愈長壽，如何應付退休生活的開支，過有質素的晚年，自是切身的問題，及早進行理財規劃，是自保之策。

香港人口老化的速度位居世界前列。政府資料顯示，在2021至2030年的10年期間，將面對香港歷來最快的人口老化，65歲及以上人口的年均增長率將達到4%。至2039年，65歲及以上人口將由2021年的150萬（佔總人口的20%）上升至252萬（31%）。高齡長者（80歲及以上）的比例亦將由2021年的40萬（5%）迅速增至2039年的93萬（11.5%）。

45歲宜盤點資產與債務

人口老化意味着醫療和社會照顧需要的增加，以及慢性疾病病患率上升。在2020/21年度，患有慢性疾病的人口所佔的比例為31%（約220萬），其中65歲及以上的人口佔47%。醫院管理局慢性疾病病人數目預計在未來10年，即2039年前達到300萬。更令人擔憂的是，仍有相當數目的慢性疾病患者未獲診斷和治療，實質患者人數可能多達已確診人數的兩倍，而高血壓和糖尿病是最普遍的慢性疾病，尤其是長者當中。

可見長者晚年最重要未必是求大富大貴，而是保持健康體魄，否則晚年的醫療和照顧開支，將是一個沉重的財政負擔。這說明為何在進入退休之年前，及早理財，準備好退休的財政儲備，是走好人生最後階段的一大要務，大原則是自身健康第一，財富第二；理財保本為先，盈利其次。

除非你是二世祖甚至三世祖，上一兩輩剩下大量財富任你怎花也花不完，否則作為一個普通人，所謂「人不理財，財不理你」，準備退休生活的第一步，就是要主動理財！

若然按目前一般採用的退休年齡為65歲，最好是45至50歲就先盤點一下手持的財產與債務，並對日後理想的生活作收支預算，為達成退休生活目標制訂理財規劃。

政府福利知多啲

目前，政府為長者提供長者生活津貼及高齡津貼（俗稱生果金），分別適用於65歲或以上，及70歲或以上的長者。生活津貼須受資產審查，高齡津貼則毋須申報資產。另60歲或以上的長者在綜援計劃下亦可獲入息補助。

此外，年滿65歲並持有有效香港身份證的長者，即符合資格領取及使用醫療券支付私營基層醫療服務的費用，每年2,000元，累積金額上限為8,000元，每年1月1日自動存入醫療券戶口。

不過，如今政府財赤連年，在積極縮減開支，近日就傳來要檢視急症室收費，以及長者兩元乘車優惠，相信政府服務收費是大趨勢，故得做好充足的預算，以應付收費加價以及通脹風險。

強積金

到了65歲退休年齡，打工仔可以提取自身的強積金應付退休生活開支。但若然擔心自己「大花筒」用盡儲備，亦可考慮申請分期提取，又或是在職時多供款項，以為日後增加收入。

處理好身後財產分布 減爭拗

人生必然經歷生、老、病、死。當人走了，如何妥善分布好自己的財產，讓自己走也走得安樂，不用擔心一旦自己突然「兩腳一伸」，引來家庭糾紛，又或財產被吞佔等，令屬意要照顧的人無法獲益，故此在世時預算設定財富處理指示顯得十分重要。

可設授權書及平安紙

對此，長者可以有多個做法，包括到律師樓訂立持久授權書（Enduring power of attorney，EPA）或遺囑（平安紙）。所謂「持久授權書」，是長者（授權人）在精神上有能力行事時，按自己的意願指定一位或多位人士，如子女、親戚、朋友等為受權人，以便他日當自己喪失精神能力時，受權人可代為處理指定財政事務。由於授權人、受權人以至授權書內容須符合一定條件規格及程序，亦須在一名醫生及一名律師的見證下簽署授權書，所以宜事先查詢所需步驟及費用，做好諮詢再行事。

由於若離世人士沒有訂立遺囑，其遺產會依法例規定的份額，分配給他的在世親屬。故若長者對未來遺產的分配有特別要求，便應訂立遺囑（又叫「平安紙」）。所謂「遺囑」，是一份具法律效力的文件，讓人在生時列明各項資產的特定處理方法，在立囑人去世時便生效，遺囑執行人便按遺囑內容進行財產分配。

理論上，長者可自行以書面記錄遺囑內容，並在兩位見證人面前簽署遺囑及寫上日期，而兩位見證人亦同時在長者面前簽署遺囑及寫上日期即可。但未必每位長者都懂得如何處理文件要求，為了萬無一失，最好還是找律師正式去做相關文件，確保遺囑妥當。

規劃退休生活4大步

第一步：預算收支，可以將之分開5個組別：首先是現金流動性，例如有多少銀行存款、現鈔；其次是計算一下退休金或強積金、租金收入、政府提供資助或生活津貼、家人的財政資助等各項預期收入。第三是盤點一下投資持倉，例如股票、債券、基金、儲蓄保險等，可在何時開始帶來多少持續性收入。第四是檢視名下海內外物業及槓桿狀況。最後是預算固定開支，例如「退休不吃喝也要準時繳款」的物業管理費、地租及差餉、保險費用等開支，又或是想每年去一次旅行的費用預算等。

第二步：規劃保障，因應個人的目標退休生活，及早規劃保障計劃，如恒常儲蓄，並購買保險。退休生活理論上不用工作，意味沒有工作收入，支出都靠老本積蓄，以及退休前制訂的持續性收入如年金或投資利息回報來應付。所以，在有工作能力的壯年，有固定儲蓄，有本才能生利。作為打工仔，更重要是及早購買保險，人壽保險是保障家人，醫療保險是保障自己，以將部分重大風險轉移給保險公司，確保他日退休後若有治理需要，可得到理想的治理，不用因要長期等待政府醫療服務而受煎熬，有突如其來的意外，也可保障家人生活。

第三步：主動理財，認識各類投資工具並加以善用，為資本增值。例如制訂股票或包括金、股、匯、商品、加密資產等的綜合資產投資組合，因應不同的風險程度進行投資布局。

第四步：自製長糧，透過購買年金、政府債券、安老按揭計劃，或出租投資物業，為退休生活制訂固定收入，繼續每月「有糧出」。