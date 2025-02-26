鄧建初：恒指23241目標已升破　可上望合理估值25000？

初哥去年尾已睇好港股，曾在東網本欄、視頻及初哥群組中屢次提及，恒指收市企在極點高價位20,144之上，加上圖表中最具威力之頭肩底形態出現，港股可望展開升浪。果然恒指在2月13日一如所料升上量度目標21,833，及後挑戰去年10月7日高位23,241，兩者皆順利完成任務。去年11月曾預測之25,000點，最快或會在今年3月底前到達，否則尚要等待至稍後時間才能觸及。

恒指能於短時間內飛上雲天，升幅逾3,000點，應歸功於美國政府不斷打壓中國，迫使其研發出多個類似DeepSeek的人工智能大模型，震驚全球，紛紛對中國科技股刮目相看。而特朗普的關稅政策，明牌上是制裁，暗牌是讓中國在其他國家如越南、柬埔寨等地設廠，避開其政策。特朗普出盡花招，只能行一至兩步棋，而中國則計及多至十餘步棋，雙方棋局對弈暫以中國佔優。

中國ATMX佔恒指比重甚大，其趨勢向上，初哥預期恒指或會向上挑戰25,000心理關口位。樂觀之餘，應將支持位推上22,222點。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)