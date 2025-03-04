美股道指挫550點　Target績後跌逾半成

美股3大指數周二早段跌勢未停，道指跌550點，報42,640點；標指跌72點，報5,777點；以科技股為主的納指跌157點，報18,193點。港股夜期報22,779點，跌110點，低水163點。

隨着美國政府的關稅戰升級，市場對於美國經濟前景的看法亦日趨審慎。高盛首席美股策略師David Kostin亦警告，在經歷最近一輪的調整後，美股短期內可能仍會遭遇阻力。由於經濟數據弱於預期，該行將2025年標指成分股的每股盈利增長預測，從11%下調至9%，惟同時維持明年7%的預測。

Kostin指出，要完全扭轉近期股市的跌勢，就需要美國經濟增長前景的改善；本周五公布的美國就業市場數據將會是關鍵考驗；同時，「任何促進經濟增長前景的政策信號也可能提振市場，但不確定性仍然很高。」

企業消息方面，美國低價零售百貨公司Target公布上季業績，於截至2月1日止一季內收入按年倒退3.14%至309.15億美元，同店銷售則按年增長1.5%，其中實體店的同店銷售下跌0.5%，而數碼渠道的銷售增長8.7%；純利按年倒退20.18%至11.03億美元，折合每股盈利2.41美元。公司指引本年度全年收入增長約1%，同店銷售按年持平；而每股盈利介乎8.8至9.8美元，其股價早段曾跌5.66%。

以販售消費電子產品為主的連鎖零售店Best Buy公布，截至2月1日止一季收入為139.48億美元，按年跌4.76%；經調整每股盈利2.58美元，按年減少5.14%；公司指引今年同店銷售增長介乎零至2%，其股價早段曾跌12.6%。