回應特朗普？長和擬向美資財團出售巴拿馬港口90%權益

特朗普一上台就成為中美磨心的長和周二(4日)深夜公布，與貝萊德、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited，就出售Hutchison Port Holdings S.a r.l.(HPHS)全部股份及Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)全部股份，交易之初步基本條款達成原則性協議。

HPHS及HPGHL合共持有長和和記港口集團之全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，連同所有和記港口之管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產。

幾乎沽清全球港口 僅留中港

要留意，出售資產不包括任何於新加坡上市和記港口信託(HPH Trust)的股權，即在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。 公司與上述財團同意按基本條款為基準，以合理誠信方式磋商並落實最終文件，雙方的獨家磋商為期145日。

料套現1482億元

據初步基本條款，按照出售資產之100%企業價值為227.65億美元，假設淨債務50億美元，出售資產之權益價值將為177.65億美元，而銷售股份之權益價值(相當於其80%)將為142.12億美元。購買價將參考於交易完成時之實際淨債務進行調整，並將扣除巴拿馬港口交易代價之80%。經調整少數股東權益及和記港口集團欠予長和之若干股東貸款還款後，預期交易將為集團帶來超過190億美元(約1,482億港元）現金所得款項。

倘買方進行盡職審查過程中發現重大事項，雙方將本著誠信原則磋商對交易進行合理調整，包括(如適用)購買價。

交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。集團強調，並不確定是否能完成，籲股東及潛在投資者於買賣公司證券時審慎行事。

由於交易的適用百分比比率中最高者超過 75%，若及當最終檔訂立時，預期該交易將構成上市規則第14章所指的非常重大出售，並須受該通知的約束，上市規則第14章下的公告、通函及股東批准規定。