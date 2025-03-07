姚浩然：港股仍反覆偏好 科技股看好呢兩隻...
2025年03月07日 11:31
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（Getty Images圖片）
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股繼續調整，隨着資金有機會回流至歐洲或中港市場，料港股受外圍震盪的影響不大。他又指，恒指已重上兩萬四樓上，相信短期有機會整固一輪再上，但只要守穩20天線約22,600點樓上，後市仍反覆偏好。中線而言，恒指在24,700點至26,000點有較大阻力。
部署方面，他建議可趁大市調整時收集有業績支持的大價股，當中他看好剛配股成功的比亞迪股份(01211)，料在財務實力豐厚下，公司將有更多資金投入產品研發，行業優勢將更明顯，股價只要守穩配股價樓上，則可考慮吸納。
京東集團(09618)上季經調整純利錄得約113億元人民幣，按年多賺34.5%，管理層指公司受惠內地的消費提振政策，亦看好零售業務的增長潛力，惟股價績後受壓。姚認為公司早前進軍外賣市場，為其盈利增添不確定性，加上內地經濟復甦進度仍慢，消費市場難言改善，京東毛利率有壓縮空間，對其前景有保留。
至於其他科技股方面，姚浩然認為可留意騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)。他補充，現時海外遊戲股表現不俗，騰訊估值及資金吸引力有提升空間，投資者可在股價低於530元時考慮入場。另外，早前有傳阿里將與蘋果公司合作開發在中國的人工智能(AI)功能，反映其AI技術獲認同，相信對股價有幫助。