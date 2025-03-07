姚浩然：港股仍反覆偏好　科技股看好呢兩隻...

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股繼續調整，隨着資金有機會回流至歐洲或中港市場，料港股受外圍震盪的影響不大。他又指，恒指已重上兩萬四樓上，相信短期有機會整固一輪再上，但只要守穩20天線約22,600點樓上，後市仍反覆偏好。中線而言，恒指在24,700點至26,000點有較大阻力。