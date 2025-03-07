調查：亞太區女性高層佔比提升　中國女CEO比例翻倍

致同會計師事務所發表女性在職場佔高管比例趨勢調查顯示，亞太地區在性別平等方面取得明顯進展，2025年女性領導者佔比為32.9%，較2024年的31.3%有所提升，惟這比例仍比全球平均水平低1.1個百分點，顯示該地區在性別平等方面仍存在滯後。拉丁美洲依然以37.2%的女性高管比例領先於其他地區。

上述調查於2024年7至9月期間進行，訪問了全球31個經濟體中約14,000家中型企業。該事務所指，過去二十年全球女性在企業高層就職的比例已從19.4%上升至34%，惟目前全球高層領導職位中女性佔34%，與2024年相比僅增長0.5個百分點，意味着一位初入職場的女性可能需要等待超過25年，才能看到中型企業的領導層實現性別平等。

企業對性別平等領導的推動已顯現成果。全球僅有4.1%的中型企業在高層管理中沒有女性，較2024年的6.7%明顯下降。另一項突出表現是中國女性行政總裁比例大幅上升，從8.5%接近翻倍至16.1%。

致同(香港)會計師事務所全國促進海外投資負責人陳美寳表示，中型企業逐漸認識到性別平等帶來的商業優勢，另有31.1%企業領導者認為，要打造一個更具價值、更公平及更賦能的工作環境，性別平等策略是關鍵所在。該行呼籲企業領導者加快行動，致力推動性別平等，包括為提高女性高層代表性及通過導師計劃和人才保留計劃支持女性，並激勵外部合作夥伴實現職場多樣化。